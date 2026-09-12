Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines à livre ouvert Julia De Funès Pensées distinguées

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 16:00:00

fin : 2026-12-05 17:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Comment retrouver la justesse des mots dans un monde saturé de certitudes, de réactions immédiates et de discours simplificateurs ?

Comment retrouver la justesse des mots dans un monde saturé de certitudes, de réactions immédiates et de discours simplificateurs ? Julia de Funès présente Pensées distinguées , un livre qui fait de la nuance une véritable force de pensée. Une invitation à mieux argumenter, à déjouer les pièges du langage et à défendre ses idées avec précision, liberté et distinction.

Philosophe, écrivaine et conférencière, Julia de Funès interroge notre manière de penser, de parler et de débattre. Construit sous la forme d’une correspondance philosophique, Pensées distinguées propose un chemin d’émancipation intellectuelle accessible et vivant. Loin du traité abstrait ou de la leçon de morale, l’ouvrage rappelle que distinguer ne signifie pas compliquer inutilement, mais refuser les oppositions faciles, affiner son jugement et redonner à la pensée tout son tranchant. Une rencontre pour apprendre à mieux nommer le réel et, peut-être, à mieux se comprendre.

Rencontre suivie d’une dédicace. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines à livre ouvert Julia De Funès Pensées distinguées

How can we find the right words in a world saturated with certainties, knee-jerk reactions and simplistic rhetoric?

L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Julia De Funès Pensées distinguées Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville