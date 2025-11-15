Les Franciscaines à livre ouvert Maylis de Kerangal, « Jour de ressac » Les Franciscaines Deauville Deauville

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Ce roman de Maylis de Kerangal fut l’un des événements de la rentrée littéraire 2024. Récit fluide et ondoyant, il a le charme envoutant d’un roman noir devenu aussi roman des origines. Le Havre, ville singulière et chère à l’autrice, en devient l’un des personnages.

On vient de découvrir sur la plage du Havre, en contrebas de la digue Nord, un corps non identifié qui, dans sa poche, possède un ticket de cinéma avec le numéro de téléphone de Maïa, comédienne de doublage qui a quitté 20 ans auparavant Le Havre de son adolescence. Elle y revient, convoquée par un inspecteur de Police. Dès lors, les souvenirs surgissent tel un retour de vague et plongent la narratrice dans son passé. Le Havre, ville de géométries et de lumières. La ville réinventée par Perret et ses associés dans les années 50, fait toujours front face à l’océan. Avec Maylis de Kerangal, le retour de Maïa dans la ville de sa jeunesse révèle une ville qui charme sans chercher à être belle et qui change en conservant sa structure. Plus qu’un décor, Le Havre devient le personnage pivot d’un roman envoutant, qui emprunte nombre de codes du polar et des films noirs.

Rencontre animée par Philippe Normand suivie d’une signature. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines à livre ouvert Maylis de Kerangal, « Jour de ressac »

Maylis de Kerangal?s novel was one of the highlights of the 2024 literary season. A fluid, undulating narrative, it has the bewitching charm of a noir novel that also becomes a novel of origins. Le Havre, a singular city so dear to the author, becomes one of the characters.

German : Les Franciscaines à livre ouvert Maylis de Kerangal, « Jour de ressac »

Dieser Roman von Maylis de Kerangal war eines der Ereignisse des literarischen Herbstes 2024. Die Geschichte ist flüssig und wellenförmig und hat den betörenden Charme eines Noir-Romans, der auch zum Heimatroman wird. Le Havre, eine einzigartige Stadt, die der Autorin sehr am Herzen liegt, wird zu einer der Hauptfiguren des Romans.

Italiano :

Il romanzo di Maylis de Kerangal è stato uno dei punti di forza della nuova stagione letteraria del 2024. Narrazione fluida e ondeggiante, ha il fascino ammaliante di un romanzo noir che è diventato anche un romanzo delle origini. Le Havre, città singolare tanto cara all’autore, diventa uno dei personaggi.

Espanol :

La novela de Maylis de Kerangal fue uno de los platos fuertes de la nueva temporada literaria de 2024. De narración fluida y ondulante, posee el encanto hechizante de una novela negra convertida también en novela de orígenes. Le Havre, ciudad singular tan querida por el autor, se convierte en uno de sus personajes.

L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Maylis de Kerangal, « Jour de ressac » Deauville a été mis à jour le 2025-09-18 par OT SPL Deauville