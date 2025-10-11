Les Franciscaines à livre ouvert Philippe Jaenada, « La désinvolture est une bien belle chose » Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines à livre ouvert Philippe Jaenada, « La désinvolture est une bien belle chose » Les Franciscaines Deauville Deauville samedi 11 octobre 2025.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Souvent inspiré par des faits divers, Philippe Jaenada signe un livre magnifique inspiré par la mort d’une jeune femme, jolie, intelligente et libre. Une immersion dans un café de Saint-Germain-des-Prés des années 50, devenu refuge de jeunes gens à la dérive et en quête d’avenirs.

Auteur d’une douzaine de romans dont « La Serpe » (prix Femina 2017), Philippe Jaenada sait comme personne explorer les archives publiques ou privées, pour réveiller des affaires classées. C’est ainsi qu’il recompose et reconstitue la vie si brève de Kaki, fidèle du café Chez Moineau, rue du Four, fréquenté à la même époque par Guy Debord, le tout jeune Patrick Modiano et Ed van der Elsken, photographe néerlandais. C’est à partir de ses reportages et d’un livre-photo devenu introuvable que Philippe Jaenada reconstitue les parcours de ces moineaux , jeunes adolescents perdus. Avec son style désinvolte, drôle, mélancolique et heureux , Philippe Jaenada, conteur chaleureux, est adepte des digressions savoureuses. Il emporte ses lecteurs dans un double voyage, dans le temps et la France d’aujourd’hui.

Rencontre animée par Philippe Normand suivie d’une signature. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines à livre ouvert Philippe Jaenada, « La désinvolture est une bien belle chose »

Often inspired by news stories, Philippe Jaenada has written a magnificent book inspired by the death of a beautiful, intelligent and free young woman. An immersion in a Saint-Germain-des-Prés café of the 50s, which became a refuge for young people adrift and in search of a future.

German : Les Franciscaines à livre ouvert Philippe Jaenada, « La désinvolture est une bien belle chose »

Philippe Jaenada, der sich oftmals von wahren Begebenheiten inspirieren lässt, hat ein wunderbares Buch geschrieben, das vom Tod einer jungen Frau inspiriert ist, die hübsch, intelligent und frei war. Ein Eintauchen in ein Café im Saint-Germain-des-Prés der 50er Jahre, das zum Zufluchtsort für junge Menschen auf der Flucht und auf der Suche nach der Zukunft wurde.

Italiano :

Spesso ispirato a fatti di cronaca, Philippe Jaenada ha scritto un magnifico libro ispirato alla morte di una giovane donna bella, intelligente e libera. Un’immersione in un caffè di Saint-Germain-des-Prés negli anni ’50, diventato un rifugio per giovani alla deriva e in cerca di un futuro.

Espanol :

Philippe Jaenada, a menudo inspirado en noticias de actualidad, ha escrito un magnífico libro inspirado en la muerte de una joven guapa, inteligente y libre. Una inmersión en un café de Saint-Germain-des-Prés en los años 50, convertido en refugio de jóvenes a la deriva y en busca de futuro.

