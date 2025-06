Les Franciscaines à livre ouvert Philippe Müller et Vincent Vernillat Aqua incognita, descente aux abysses Les Franciscaines Deauville Deauville 12 juillet 2025 16:00

Calvados

Les Franciscaines à livre ouvert Philippe Müller et Vincent Vernillat Aqua incognita, descente aux abysses Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 16:00:00

fin : 2025-07-12 17:15:00

Date(s) :

2025-07-12

Les abysses océaniques sont le dernier grand inconnu de la planète Terre, une terre étrangère sous nos pieds , selon Robert D. Ballard, océanographe, explorateur sous-marin et découvreur de l’épave du Titanic. Embarquement immédiat pour une plongée dans les profondeurs de l’imaginaire des abysses !

En littérature comme dans les sciences, ce territoire devient le théâtre d’aventures palpitantes et de découvertes extraordinaires. Notre voyage vous entraîne à la rencontre des fascinants mondes du dessous où la vie foisonne et ouvre des horizons insoupçonnés. Jamais les grands fonds marins n’ont autant fait parler d’eux, suscité tant de convoitises. Cet univers que l’on a longtemps décrit comme impénétrable est devenu un nouvel eldorado : Méduses, bactéries, merveilles de la mer. Humbles, nous arrivons, partager vos mystères !

Cette lecture création de la « Compagnie P.M.V.V. le grain de sable » est proposée dans le cadre de l’exposition « Bleu profond, l’océan révélé », exposition réalisée avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, avec le soutien exceptionnel du musée d’Orsay et avec la participation du Musée océanographique de Monaco.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines à livre ouvert Philippe Müller et Vincent Vernillat Aqua incognita, descente aux abysses

The ocean abyss is the last great unknown of planet Earth, a foreign land beneath our feet », according to Robert D. Ballard, oceanographer, underwater explorer and discoverer of the wreck of the Titanic. All aboard for a plunge into the depths of the imaginary abyss!

In literature as in science, this territory becomes the stage for thrilling adventures and extraordinary discoveries. Our journey takes you to the fascinating worlds below, where life abounds and opens up unsuspected horizons. Never before have the deep seas been so talked about and so coveted. This universe, long described as impenetrable, has become a new Eldorado: « Jellyfish, bacteria, the wonders of the sea. Humble, we come, share your mysteries…! »

This reading, created by the « Compagnie P.M.V.V. le grain de sable », is offered as part of the exhibition « Bleu profond, l?océan révélé », produced with the exceptional support of the Bibliothèque nationale de France, the Musée d’Orsay and the Oceanographic Museum of Monaco.

German : Les Franciscaines à livre ouvert Philippe Müller et Vincent Vernillat Aqua incognita, descente aux abysses

Die Tiefsee ist das letzte große Unbekannte auf dem Planeten Erde, ein fremdes Land unter unseren Füßen », so Robert D. Ballard, Ozeanograph, Unterwasserforscher und Entdecker des Wracks der Titanic. Gehen Sie sofort an Bord und tauchen Sie ein in die Tiefen der imaginären Abgründe!

In der Literatur und in den Wissenschaften wird dieses Gebiet zum Schauplatz spannender Abenteuer und außergewöhnlicher Entdeckungen. Unsere Reise führt Sie in die faszinierenden Welten unter der Oberfläche, wo das Leben wimmelt und ungeahnte Horizonte eröffnet. Noch nie hat die Tiefsee so viel von sich reden gemacht und so viele Begehrlichkeiten geweckt. Diese Welt, die lange Zeit als undurchdringlich galt, ist zu einem neuen Eldorado geworden: « Quallen, Bakterien, Wunder des Meeres. Demütig kommen wir, um eure Geheimnisse zu teilen… »

Diese Lesung der « Compagnie P.M.V.V. le grain de sable » findet im Rahmen der Ausstellung « Bleu profond, l’océan révélé » statt, die mit der außergewöhnlichen Unterstützung der Bibliothèque nationale de France, des Musée d’Orsay und des Ozeanographischen Museums von Monaco realisiert wurde.

Italiano :

L’abisso oceanico è l’ultimo grande sconosciuto del pianeta Terra, una terra straniera sotto i nostri piedi », secondo Robert D. Ballard, oceanografo, esploratore subacqueo e scopritore del relitto del Titanic. Tutti a bordo per un tuffo nelle profondità dell’abisso immaginario!

Nella letteratura come nella scienza, questo territorio diventa il palcoscenico di emozionanti avventure e straordinarie scoperte. Il nostro viaggio vi porterà negli affascinanti mondi sottostanti, dove la vita abbonda e apre orizzonti insospettabili. Mai prima d’ora le profondità marine sono state così chiacchierate e ambite. Questo universo, a lungo descritto come impenetrabile, è diventato un nuovo Eldorado: « Meduse, batteri, le meraviglie del mare. Veniamo umilmente a condividere i vostri misteri!

Questa lettura, realizzata dalla « Compagnie P.M.V.V. le grain de sable », fa parte della mostra « Bleu profond, l’océan révélé », realizzata con il sostegno eccezionale della Bibliothèque nationale de France, del Musée d’Orsay e del Museo Oceanografico di Monaco.

Espanol :

El abismo oceánico es el último gran desconocido del planeta Tierra, una tierra extraña bajo nuestros pies », según Robert D. Ballard, oceanógrafo, explorador submarino y descubridor de los restos del Titanic. ¡Todos a bordo para una zambullida en las profundidades del abismo imaginario!

Tanto en la literatura como en la ciencia, este territorio se convierte en escenario de emocionantes aventuras y extraordinarios descubrimientos. Nuestro viaje le llevará a los fascinantes mundos del fondo, donde abunda la vida y se abren horizontes insospechados. Nunca antes se había hablado tanto de las profundidades marinas ni habían sido tan codiciadas. Este universo, descrito durante mucho tiempo como impenetrable, se ha convertido en un nuevo Eldorado: « Medusas, bacterias, las maravillas del mar. ¡Venimos humildemente a compartir sus misterios!

Esta lectura, realizada por la « Compagnie P.M.V.V. le grain de sable », forma parte de la exposición « Bleu profond, l’océan révélé », realizada con el apoyo excepcional de la Biblioteca Nacional de Francia, el Museo de Orsay y el Museo Oceanográfico de Mónaco.

