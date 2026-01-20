Les Franciscaines à livre ouvert Yoyo Maeght et Marie-Armelle Deguy Les éditions Maeght, à proximité des poètes et des peintres Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines à livre ouvert Yoyo Maeght et Marie-Armelle Deguy Les éditions Maeght, à proximité des poètes et des peintres

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:15:00

Date(s) :

2026-04-12

Visionnaire de génie, Aimé Maeght (1906-1981) était tout à la fois marchand d’art, éditeur, producteur de films, collectionneur audacieux. C’est l’histoire de cet ami des plus grands peintres et poètes de son temps que raconte sa petite fille, Yoyo Maeght.

Visionnaire de génie, Aimé Maeght (1906-1981) était tout à la fois marchand d’art, éditeur, producteur de films, collectionneur audacieux. C’est l’histoire de cet ami des plus grands peintres et poètes de son temps que raconte sa petite fille, Yoyo Maeght, soutenue par les lectures de la comédienne Marie-Armelle Deguy et des images d’archives exceptionnelles.

Aimé Maeght a connu un destin fulgurant. L’orphelin est devenu l’ami de Bonnard, Matisse, Braque, Miró, Giacometti, Léger, Chagall et beaucoup d’autres. C’est de cette amitié qu’est née leur fondation, inaugurée en 1964 par André Malraux et qui compte parmi les collections internationales les plus importantes avec plus de 13 000 œuvres des grands artistes du XXᵉ siècle et du début du XXIᵉ. Aimé Maeght était aussi un passionné d’édition, son premier métier. En 1964, il crée l’imprimerie Arte à Paris où se retrouvent depuis artistes, poètes et artisans d’art autour d’une même passion l’imprimerie sous toutes ses formes. Cette conférence revient sur le destin exceptionnel de cette figure majeure de l’art du XXᵉ siècle à travers ses amitiés avec les artistes et les poètes, parmi lesquels Prévert, Aragon, Char, Eluard, dont la lecture des textes liés à l’art et à la peinture par la comédienne Marie-Armelle Deguy offre un portrait vibrant d’Aimé Maeght. Une vie, une œuvre qui se poursuivent à travers l’engagement de sa petite fille, Yoyo, aux côtés des artistes d’aujourd’hui. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 info@indeauville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Franciscaines à livre ouvert Yoyo Maeght et Marie-Armelle Deguy Les éditions Maeght, à proximité des poètes et des peintres

A visionary of genius, Aimé Maeght (1906-1981) was an art dealer, publisher, film producer and daring collector. His granddaughter, Yoyo Maeght, tells the story of this friend of the greatest painters and poets of his time.

L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Yoyo Maeght et Marie-Armelle Deguy Les éditions Maeght, à proximité des poètes et des peintres Deauville a été mis à jour le 2026-01-20 par OT SPL Deauville