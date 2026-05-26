Les Franciscaines à livre ouvert Zabou Breitman & Lydie Salvayre Autoportrait à l’encre noire Deauville
Les Franciscaines à livre ouvert Zabou Breitman & Lydie Salvayre Autoportrait à l’encre noire Deauville vendredi 14 août 2026.
Deauville
Les Franciscaines à livre ouvert Zabou Breitman & Lydie Salvayre Autoportrait à l’encre noire
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 17:45:00
Date(s) :
2026-08-14
La comédienne Zabou Breitman offre une lecture du dernier livre de Lydie Salvayre. Un autoportrait clairvoyant, où la littérature paraît comme le seul pays qui compte. Sensibilité, générosité, drôlerie nourrissent le baromètre intérieur d’une de nos plus grandes romancières contemporaines.
La comédienne Zabou Breitman offre une lecture du dernier livre de Lydie Salvayre. Un autoportrait clairvoyant, où la littérature paraît comme le seul pays qui compte. Sensibilité, générosité, drôlerie nourrissent le baromètre intérieur d’une de nos plus grandes romancières contemporaines.
Lydie Salvayre se dévoile comme jamais dans Autoportrait à l’encre noire paru aux éditions Robert Laffont. Un texte intime, savoureux et d’une très grande liberté, où l’autrice se confronte avec force et ironie aux paysages de sa mémoire et de son imaginaire. Lecture et rencontre animée par Philippe Normand, suivie d’une signature. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les Franciscaines à livre ouvert Zabou Breitman & Lydie Salvayre Autoportrait à l’encre noire
Actress Zabou Breitman offers a reading of Lydie Salvayre’s latest book. A clear-sighted self-portrait, in which literature seems to be the only country that counts. Sensitivity, generosity and humour feed the inner barometer of one of our greatest contemporary novelists.
L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Zabou Breitman & Lydie Salvayre Autoportrait à l’encre noire Deauville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SPL Deauville
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