Les Franciscaines au galop Georges Cottrait et Jean-Luc Auclair Destins croisés deux pionniers font entrer l’équitation dans le XXIème siècle Deauville

Les Franciscaines au galop Georges Cottrait et Jean-Luc Auclair Destins croisés deux pionniers font entrer l’équitation dans le XXIème siècle

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Une rencontre exceptionnelle autour de deux figures majeures de l’équitation moderne Georges Cottrait et Jean-Luc Auclair. Deux hommes, deux parcours, une même vision réinventer la pratique équestre et transmettre une nouvelle approche.

Georges Cottrait L’esprit novateur

À Deauville, tout le monde connaît Georges Cottrait. De ses débuts en Normandie au Poney Club de la Plage, puis à Auberville, il a marqué plusieurs générations. Formateur de milliers d’enfants, il est notamment l’un des premiers à avoir développé la voltige moderne, portée par ses célèbres Haflingers.

Jean-Luc Auclair Un bâtisseur au service de l’équitation française

Jean-Luc Auclair a joué un rôle déterminant au niveau régional et national, notamment comme Vice-Président de la FFE. Dirigeant de club, promoteur infatigable, il a accompagné le développement de nombreuses disciplines Horse-ball, polo, épreuves club, et bien d’autres. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

English : Les Franciscaines au galop Georges Cottrait et Jean-Luc Auclair Destins croisés deux pionniers font entrer l’équitation dans le XXIème siècle

An exceptional encounter between two major figures in modern equitation: Georges Cottrait and Jean-Luc Auclair. Two men, two paths, one vision: to reinvent equestrian practice and transmit a new approach.

