Les Franciscaines au galop « La voie des centaures », de Marine Lucas Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21 16:45:00

Date(s) :

2025-12-21

« La Voie des Centaures » retrace la traversée des Pyrénées à cheval de 5 cavaliers de Biarritz à Argelès-sur-mer.

Au-delà d’être un récit de voyage, ce film aborde la manière dont les chevaux changent les perspectives des humains ils bouleversent le rapport de l’Homme à la nature, au temps et à l’espace. Plus encore, ils transforment les rapports humains, l’appréhension du territoire et des ressources naturelles. En ce sens, ils dotent chacun d’une sensibilité capable de modérer ses actions (urbanisation, biodiversité, usage de l’eau). L’idée est de proposer une réflexion poétique sur le rapport aux chevaux, à travers une épopée et un récit intime, plutôt qu’un reportage.

Un film de Marine Lucas journaliste et réalisatrice. Projection en la présence d’Isabelle Maignan, créatrice de l’école « La Voie du Centaure » dans l’Orne. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines au galop « La voie des centaures », de Marine Lucas

« La Voie des Centaures » retraces the crossing of the Pyrenees on horseback by 5 riders from Biarritz to Argelès-sur-mer.

German : Les Franciscaines au galop « La voie des centaures », de Marine Lucas

« Der Weg der Zentauren » schildert die Überquerung der Pyrenäen zu Pferd durch fünf Reiter von Biarritz nach Argelès-sur-Mer.

Italiano :

« La Voie des Centaures » ripercorre la traversata dei Pirenei a cavallo di 5 cavalieri da Biarritz ad Argelès-sur-mer.

Espanol :

« La Voie des Centaures » recorre la travesía de los Pirineos a caballo de 5 jinetes desde Biarritz hasta Argelès-sur-mer.

