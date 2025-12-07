Les Franciscaines en scène Barbara (par Barbara) Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Au fil d’un monologue mêlant fragments d’interviews et lettres de Barbara, l’actrice Marie-Sophie Ferdane, accompagnée par le musicien Olivier Marguerit, livre un (auto)portrait touchant, tout en finesse, de la boulversante artiste.

Sobrement vêtue de noir, Marie-Sophie Ferdane investit le plateau, agencé à la façon d’un salon feutré. Elle donne corps et voix aux mots de Barbara, avec une sensibilité parfaitement accordée, tantôt grave, tantôt légère. À ses côtés, Olivier Marguerit parsème le spectacle de délicates ponctuations au clavier tandis que s’insinue parfois le chant de la longue dame brune . Conçu par l’autrice et réalisatrice Clémentine Deroudille et l’écrivain Arnaud Cathrine, « Barbara (par Barbara) » met en intime résonance mots publics et mots privés pour donner à entendre une femme passionnée, à la parole farouchement libre, n’hésitant jamais à rabrouer les assauts de questions impudiques ou à tordre le cou aux clichés d’un trait d’humour imparable. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène Barbara (par Barbara)

In a monologue combining fragments of interviews and Barbara?s letters, actress Marie-Sophie Ferdane, accompanied by musician Olivier Marguerit, delivers a touching, subtle (self)portrait of the deeply moving artist.

German : Les Franciscaines en scène Barbara (par Barbara)

In einem Monolog, der Interviewfragmente und Briefe von Barbara vermischt, liefert die Schauspielerin Marie-Sophie Ferdane, begleitet von dem Musiker Olivier Marguerit, ein berührendes, feinfühliges (Selbst-)Porträt der umwerfenden Künstlerin.

Italiano :

In un monologo che combina frammenti di interviste e lettere di Barbara, l’attrice Marie-Sophie Ferdane, accompagnata dal musicista Olivier Marguerit, offre un ritratto toccante e sottile dell’artista.

Espanol :

En un monólogo que combina fragmentos de entrevistas y cartas de Barbara, la actriz Marie-Sophie Ferdane, acompañada por el músico Olivier Marguerit, ofrece un conmovedor y sutil (auto)retrato de la conmovedora artista.

