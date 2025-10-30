Les Franciscaines en scène Boumshakalaka Les Boumboxeurs Les Franciscaines Deauville Deauville

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

Ici, le public est au centre du spectacle les corps s’expriment, les rythmes s’enchaînent et chacun devient acteur de la fête ! Le hip-hop y déploie toute sa richesse, mêlant breakdance, beatbox et DJing dans une ambiance survoltée. Beats explosifs, mix électrisant et performances chorégraphiques se succèdent pour un moment à la fois vibrant et fédérateur. Alors, prêts à lâcher prise ? Boumshakalaka embarque le public dans un moment euphorisant, où l’énergie et la joie s’invitent sur le dance floor.

Au programme des freestyles de danse hip-hop explosifs, des improvisations de danse avec le public, des battles de danse avec le public (parents VS enfants, etc…) et de nombreuses surprises.

5 > 12 ans, un accompagnateur obligatoire (même tarif)

Goûter offert .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène Boumshakalaka Les Boumboxeurs

Boumshakalaka, a festive, immersive party where hip-hop culture takes center stage. Between hard-hitting grooves and

dance, this new-generation party promises an explosion of energy and sharing, bringing together young and old alike.

German : Les Franciscaines en scène Boumshakalaka Les Boumboxeurs

Boumshakalaka, eine festliche und eindringliche Boum, bei der die Hip-Hop-Kultur im Mittelpunkt steht. Zwischen durchdringenden Grooves und

tanz, verspricht diese Party der neuen Generation eine Explosion der Energie und des Teilens, die Groß und Klein zusammenbringt.

Italiano :

Boumshakalaka, un party festoso e coinvolgente in cui la cultura hip-hop è protagonista. Tra groove e danza, questa festa di nuova generazione promette un’esplosione di energia e condivisione

danza, questa festa di nuova generazione promette un’esplosione di energia e condivisione, che unisce giovani e meno giovani.

Espanol :

Boumshakalaka, una fiesta festiva y envolvente en la que la cultura hip-hop es la protagonista. Entre el groove y el baile

y el baile, esta fiesta de nueva generación promete una explosión de energía y convivencia que reunirá a jóvenes y mayores.

