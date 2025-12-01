Les Franciscaines en scène Cartoons, le retour ! Le Sacre du Tympan Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-12-27 20:00:00

fin : 2025-12-27 21:15:00

2025-12-27

Le Sacre du Tympan continue son exploration de la musique à l’image en mettant cette fois l’accent sur l’univers du dessin animé et des films d’animations en passant par le monde des jeux vidéo.

« Princesse Mononoké » rencontrant « Les Barbapapa », « Les Fous du Volants » poursuivis par Batman ou encore Supermario télescopant « Le Livre de la Jungle », Le Sacre du Tympan revisite plusieurs décennies de génériques, connus souvent, oubliés parfois, mais toujours ancrés dans la mémoire collective. Les concerts seront l’occasion de faire découvrir aux jeunes de 7 à 107 ans une large palette de timbres et d’objets sonores à travers des arrangements jubilatoires écrits pour l’occasion par Fred Pallem.

À partir de 7 ans. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène Cartoons, le retour ! Le Sacre du Tympan

Le Sacre du Tympan continues its exploration of music and images, this time focusing on the world of cartoons, animated films and video games.

German : Les Franciscaines en scène Cartoons, le retour ! Le Sacre du Tympan

Le Sacre du Tympan setzt seine Erforschung der Musik im Bild fort und konzentriert sich diesmal auf die Welt der Zeichentrick- und Animationsfilme sowie auf die Welt der Videospiele.

Italiano :

Le Sacre du Tympan continua la sua esplorazione di musica e immagini, questa volta concentrandosi sul mondo dei cartoni animati, dei film d’animazione e dei videogiochi.

Espanol :

Le Sacre du Tympan prosigue su exploración de la música y las imágenes, centrándose esta vez en el mundo de los dibujos animados, las películas de animación y los videojuegos.

