Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-12-28 14:30:00

fin : 2025-12-30 15:10:00

2025-12-28 2025-12-30

De tous les cadeaux qu’elle trouve au pied du sapin, il y en a un qui attire particulièrement la petite Marie le Casse-Noisette ! Un petit pantin en bois au regard bienveillant et aux joues rouges que son parrain Drosselmeyer a fabriqué spécialement pour elle. Malheureusement, son frère le casse.

Quand sonnent les douze coups de minuit, Marie entend d’étranges bruits dans l’armoire où elle a déposé son pauvre Casse-Noisette blessé ainsi que tous les jouets qu’ils ont eus pour Noël… Là, sous ses yeux d’enfant, s’éveille le petit monde des jouets menacés par l’effrayant Roi des souris…

Julie, au récit et aux jouets, accompagnée par Shankar, au violoncelle et effets sonores, narre les aventures de Marie et de son Casse-Noisette avec humour et tendresse. Une histoire d’entraide et d’amitié riche de rebondissements !

D’après le conte d’Ernst Hoffmann .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène Casse-Noisette et le roi des souris

Of all the presents she finds at the foot of the Christmas tree, there’s one that particularly appeals to little Marie: the Nutcracker! A little wooden puppet with a kindly look and red cheeks that her godfather Drosselmeyer has made especially for her. Unfortunately, her brother breaks it.

German : Les Franciscaines en scène Casse-Noisette et le roi des souris

Von all den Geschenken, die sie unter dem Weihnachtsbaum findet, zieht eines die kleine Marie besonders an: der Nussknacker! Ein kleiner Holzpüppchen mit freundlichem Blick und roten Wangen, das ihr Patenonkel Drosselmeyer extra für sie angefertigt hat. Leider zerbricht ihr Bruder ihn.

Italiano :

Tra tutti i regali che trova ai piedi dell’albero di Natale, ce n’è uno che piace particolarmente alla piccola Marie: lo Schiaccianoci! Un pupazzetto di legno dallo sguardo gentile e dalle guance rosse che il padrino Drosselmeyer ha realizzato appositamente per lei. Purtroppo suo fratello lo rompe.

Espanol :

De todos los regalos que encuentra al pie del árbol de Navidad, hay uno que le gusta especialmente a la pequeña Marie: ¡el Cascanueces! Una pequeña marioneta de madera con mirada bondadosa y mejillas rojas que su padrino Drosselmeyer ha hecho especialmente para ella. Por desgracia, su hermano lo rompe.

