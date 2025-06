Les Franciscaines en scène Christelle Di Marco Récital/Lecture « La mer » Les Franciscaines Deauville Deauville 28 juin 2025 19:30

Calvados

Les Franciscaines en scène Christelle Di Marco Récital/Lecture « La mer » Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Une exploration maritime bercée par les plus belles mélodies classiques sur la mer et la poésie de Charles Poncy.

Ce récital poétique rassemble les musiques de Gabrielle Fauré, Georges Bizet, Camille Saint-Saens et beaucoup d’autres compositeurs français pour lesquels la mer est une source inépuisable d’inspiration. La soprano internationale Chrystelle Di Marco incarne la voix de la grande bleue accompagnée du pianiste Antoine de Grolée, finaliste du concours Chopin sur instruments historiques à Varsovie en 2018. Des vagues aux mots, la musique fait place à la lecture des poésies marines de Charles Poncy dont le souffle avait séduit ses contemporains comme Georges Sand. Un voyage en mer polyphonique en eau calme et délicate.

Soprano Chrystelle Di Marco

Piano Antoine de Grolée

Lecture Gabriel Boz

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène Christelle Di Marco Récital/Lecture « La mer »

A maritime exploration lulled by the most beautiful classical melodies about the sea and the poetry of Charles Poncy.

This poetic recital features music by Gabrielle Fauré, Georges Bizet, Camille Saint-Saens and many other French composers for whom the sea is an inexhaustible source of inspiration. International soprano Chrystelle Di Marco embodies the voice of the sea, accompanied by pianist Antoine de Grolée, finalist in the 2018 Chopin Competition on historical instruments in Warsaw. From waves to words, the music gives way to a reading of Charles Poncy’s marine poetry, whose breath had seduced contemporaries such as Georges Sand. A polyphonic sea voyage in calm, delicate waters.

Soprano: Chrystelle Di Marco

Piano: Antoine de Grolée

Reading: Gabriel Boz

German : Les Franciscaines en scène Christelle Di Marco Récital/Lecture « La mer »

Eine maritime Erkundung, eingelullt von den schönsten klassischen Melodien über das Meer und die Poesie von Charles Poncy.

Dieser poetische Liederabend vereint die Musik von Gabrielle Fauré, Georges Bizet, Camille Saint-Saens und vielen anderen französischen Komponisten, für die das Meer eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration ist. Die internationale Sopranistin Chrystelle Di Marco verkörpert die Stimme der großen Blauen, begleitet vom Pianisten Antoine de Grolée, der 2018 Finalist beim Chopin-Wettbewerb auf historischen Instrumenten in Warschau war. Von den Wellen zu den Worten macht die Musik Platz für die Lesung der Meeresgedichte von Charles Poncy, dessen Atem auch Zeitgenossen wie Georges Sand in seinen Bann zog. Eine polyphone Seereise in ruhigem und zartem Wasser.

Sopran: Chrystelle Di Marco

Klavier: Antoine de Grolée

Lesung: Gabriel Boz

Italiano :

Un’esplorazione marittima cullata dalle più belle melodie classiche sul mare e dalla poesia di Charles Poncy.

Questo recital poetico riunisce musiche di Gabrielle Fauré, Georges Bizet, Camille Saint-Saens e molti altri compositori francesi per i quali il mare è una fonte inesauribile di ispirazione. Il soprano internazionale Chrystelle Di Marco incarna la voce del profondo mare blu, accompagnata dal pianista Antoine de Grolée, finalista al concorso Chopin 2018 su strumenti storici di Varsavia. Dalle onde alle parole, la musica lascia il posto a una lettura della poesia marinara di Charles Poncy, il cui respiro aveva sedotto contemporanei come Georges Sand. Un viaggio marittimo polifonico in acque calme e delicate.

Soprano: Chrystelle Di Marco

Pianoforte: Antoine de Grolée

Lettura: Gabriel Boz

Espanol :

Una exploración marítima arrullada por las más bellas melodías clásicas sobre el mar y la poesía de Charles Poncy.

Este recital poético reúne música de Gabrielle Fauré, Georges Bizet, Camille Saint-Saens y muchos otros compositores franceses para los que el mar es una fuente inagotable de inspiración. La soprano internacional Chrystelle Di Marco encarna la voz del profundo mar azul, acompañada por el pianista Antoine de Grolée, finalista del concurso Chopin 2018 de instrumentos históricos de Varsovia. De las olas a las palabras, la música da paso a una lectura de la poesía marinera de Charles Poncy, cuyo aliento había seducido a contemporáneos como Georges Sand. Un viaje marítimo polifónico en aguas tranquilas y delicadas.

Soprano: Chrystelle Di Marco

Piano: Antoine de Grolée

Lectura: Gabriel Boz

