Les Franciscaines en scène Clédat & Petitpierre « Les Baigneurs » Les Franciscaines Deauville Deauville 29 juin 2025 14:30

Calvados

Les Franciscaines en scène Clédat & Petitpierre « Les Baigneurs » Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 14:30:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

De Picasso à Léger, le sujet des baigneurs est largement représenté dans la peinture moderne. Cette performance en est une déclinaison vivante et amusée, pendant laquelle un couple de grosses poupées en maillots à rayures, entièrement en tulle plissé, rejoue des scènes de bord de mer.

Bain de soleil, farniente, jeux, et autres postures typiques des baigneurs elles s’activent lentement autour de deux grandes serviettes bleues et d’un ballon jaune en tulle, comme une convocation primaire et enfantine de la mer et du soleil. Couple d’artistes fusionnel, Yvan Clédat et Coco Petitpierre se sont rencontrés en 1986. Sculpteurs, performers, metteurs en scène, ils interrogent tour à tour l’espace d’exposition et celui de la scène au travers d’une œuvre protéiforme et amusée, dans laquelle les corps des deux artistes sont régulièrement mis en jeu. Leurs œuvres sont indifféremment présentées dans des centres d’arts, des musées, des festivals ou des théâtres, en France et dans une quinzaine de pays.

En déambulation libre aux Franciscaines.

De Picasso à Léger, le sujet des baigneurs est largement représenté dans la peinture moderne. Cette performance en est une déclinaison vivante et amusée, pendant laquelle un couple de grosses poupées en maillots à rayures, entièrement en tulle plissé, rejoue des scènes de bord de mer.

Bain de soleil, farniente, jeux, et autres postures typiques des baigneurs elles s’activent lentement autour de deux grandes serviettes bleues et d’un ballon jaune en tulle, comme une convocation primaire et enfantine de la mer et du soleil. Couple d’artistes fusionnel, Yvan Clédat et Coco Petitpierre se sont rencontrés en 1986. Sculpteurs, performers, metteurs en scène, ils interrogent tour à tour l’espace d’exposition et celui de la scène au travers d’une œuvre protéiforme et amusée, dans laquelle les corps des deux artistes sont régulièrement mis en jeu. Leurs œuvres sont indifféremment présentées dans des centres d’arts, des musées, des festivals ou des théâtres, en France et dans une quinzaine de pays.

En déambulation libre aux Franciscaines. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène Clédat & Petitpierre « Les Baigneurs »

From Picasso to Léger, the subject of « bathers » is widely represented in modern painting. This performance is a lively, amused take on the theme, with a couple of large dolls in striped swimsuits, entirely in pleated tulle, re-enacting seaside scenes.

Sunbathing, lounging, playing and other typical bathing postures: they slowly move around two large blue towels and a yellow tulle ball, like a primal, childlike summons to the sea and the sun. Yvan Clédat and Coco Petitpierre are an artistic couple who met in 1986. Sculptors, performers and stage directors, they interrogate both the exhibition space and the stage through a protean and playful body of work, in which the bodies of both artists are regularly brought into play. Their works are presented in art centers, museums, festivals and theaters in France and in some fifteen other countries.

Free wandering at Les Franciscaines.

German : Les Franciscaines en scène Clédat & Petitpierre « Les Baigneurs »

Von Picasso bis Léger ist das Sujet der « Badenden » in der modernen Malerei weit verbreitet. Diese Performance ist eine lebendige und vergnügliche Abwandlung davon, während der ein Paar großer Puppen in gestreiften Badeanzügen, die ganz aus plissiertem Tüll bestehen, Szenen am Meer nachspielt.

Sonnenbaden, Faulenzen, Spielen und andere typische Körperhaltungen von Badegästen: Sie bewegen sich langsam um zwei große blaue Handtücher und einen gelben Ball aus Tüll, wie eine primäre und kindliche Beschwörung des Meeres und der Sonne. Yvan Clédat und Coco Petitpierre sind ein Künstlerpaar, das sich 1986 kennengelernt hat. Als Bildhauer, Performer und Regisseure hinterfragen sie abwechselnd den Ausstellungs- und Bühnenraum mit einem vielgestaltigen und vergnüglichen Werk, in dem die Körper der beiden Künstler regelmäßig ins Spiel gebracht werden. Ihre Werke werden in Kunstzentren, Museen, Festivals und Theatern in Frankreich und rund 15 anderen Ländern gezeigt.

Freie Wanderung zu den Franziskanerinnen.

Italiano :

Da Picasso a Léger, il soggetto delle « bagnanti » è ampiamente rappresentato nella pittura moderna. Questa performance è una vivace e divertente interpretazione del tema, in cui una coppia di grandi bambole in costumi da bagno a righe, interamente realizzati in tulle plissettato, rievoca scene balneari.

Prendono il sole, si sdraiano, giocano e assumono altre pose tipicamente balneari: si muovono lentamente intorno a due grandi asciugamani blu e a una palla di tulle giallo, come un’evocazione primordiale e infantile del mare e del sole. Yvan Clédat e Coco Petitpierre sono una coppia artistica che si è incontrata nel 1986. Scultori, performer e registi teatrali, esplorano a turno lo spazio espositivo e il palcoscenico attraverso un’opera proteiforme e giocosa in cui i corpi dei due artisti sono regolarmente in gioco. Il loro lavoro è stato presentato in centri d’arte, musei, festival e teatri in Francia e in una quindicina di altri Paesi.

Libertà di girare per le Franciscaines.

Espanol :

De Picasso a Léger, el tema de los « bañistas » está ampliamente representado en la pintura moderna. En esta representación, un par de muñecas de gran tamaño, vestidas con trajes de baño a rayas y hechas de tul plisado, recrean escenas costeras.

Tomar el sol, tumbarse, jugar y otras poses típicas del baño: se mueven lentamente alrededor de dos grandes toallas azules y una pelota de tul amarillo, como una llamada primitiva e infantil al mar y al sol. Yvan Clédat y Coco Petitpierre son una pareja artística que se conoció en 1986. Escultores, intérpretes y directores de escena, se turnan para explorar el espacio expositivo y el escenario a través de una obra proteica y lúdica en la que los cuerpos de los dos artistas juegan regularmente. Sus obras se han presentado en centros de arte, museos, festivales y teatros de Francia y de una quincena de países.

Pasee libremente por las Franciscaines.

L’événement Les Franciscaines en scène Clédat & Petitpierre « Les Baigneurs » Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville