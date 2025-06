Les Franciscaines en scène Concert caritatif Alain Chamfort chante pour les enfants de noma Les Franciscaines Deauville Deauville 17 juillet 2025 19:30

Calvados

Les Franciscaines en scène Concert caritatif Alain Chamfort chante pour les enfants de noma Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-07-17 19:30:00

fin : 2025-07-17 20:30:00

2025-07-17

Alain Chamfort, icône de la chanson française, sera présent pour une soirée intime et émouvante en faveur des enfants atteints du noma, sauvés depuis trente ans par l’association éponyme qui leur permet de se nourrir à nouveau, de parler et de sourire.

Accompagnées par le talentueux Vincent Bidal au piano, les mélodies intemporelles de Chamfort prennent une nouvelle dimension, sublimes et dépouillées, où la voix chaleureuse de l’artiste se mêle aux harmonies délicates de l’instrument. Un voyage musical où les classiques tels que « Manureva » et « Le temps qui court » croisent les titres de son dernier album « L’Impermanence ».

L’association « Les Enfants du noma », créée en 2001 par le Docteur Philippe Bellity, chirurgien esthétique et réparateur, redonne un visage aux enfants mutilés par cette terrible maladie encore méconnue : le noma. Cette bactérie invasive détruit la bouche, le nez, la mâchoire, empêchant les enfants de se nourrir, de parler et de vivre normalement. Aujourd’hui, ce sont près de 200 bénévoles qui ont permis d’opérer 5 000 enfants, entre le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Cameroun et le Laos. Depuis plus de vingt ans, chaque mois, une centaine de chirurgiens, anesthésistes, infirmières et bénévoles interviennent pour rendre leur dignité à ces enfants. L’intégralité des recettes de la soirée sera versée à « Les Enfants du noma », fléchée vers les prochaines missions (Cameroun, Guinée Conakry, Laos, Madagascar) qui ont besoin de soutien pour se réaliser en 2025. L’opération d’un enfant coûte 1 000 euros et, chaque mois, une mission part pour l’Afrique pour opérer une trentaine d’enfants.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène Concert caritatif Alain Chamfort chante pour les enfants de noma

French chanson icon Alain Chamfort will be on hand for an intimate and moving evening in aid of children suffering from noma, who have been saved for thirty years by the eponymous association that enables them to eat, speak and smile again.

Accompanied by the talented Vincent Bidal on piano, Chamfort?s timeless melodies take on a new dimension, sublime and uncluttered, where the artist?s warm voice blends with the delicate harmonies of the instrument. A musical journey where classics such as « Manureva » and « Le temps qui court » meet tracks from his latest album « L?Impermanence ».

The « Les Enfants du noma » association, set up in 2001 by Dr Philippe Bellity, a plastic and reconstructive surgeon, gives a face back to children mutilated by this terrible yet little-known disease: noma. This invasive bacterium destroys the mouth, nose and jaw, preventing children from eating, speaking and living normally. To date, almost 200 volunteers have operated on 5,000 children in Mali, Burkina Faso, Guinea, Cameroon and Laos. For over twenty years, every month, a hundred surgeons, anesthetists, nurses and volunteers have been working to restore dignity to these children. All proceeds from the evening will be donated to « Les Enfants du noma », with funds earmarked for the next missions (Cameroon, Guinea Conakry, Laos, Madagascar), which need support if they are to be completed by 2025. Operating on a child costs 1,000 euros, and every month a mission leaves for Africa to operate on around thirty children.

German : Les Franciscaines en scène Concert caritatif Alain Chamfort chante pour les enfants de noma

Alain Chamfort, die Ikone des französischen Chansons, wird für einen intimen und bewegenden Abend zugunsten von Kindern mit Noma anwesend sein, die seit dreißig Jahren von der gleichnamigen Organisation gerettet werden, die es ihnen ermöglicht, wieder zu essen, zu sprechen und zu lächeln.

Begleitet von dem talentierten Vincent Bidal am Klavier erhalten die zeitlosen Melodien Chamforts eine neue Dimension, erhaben und schlicht, wo sich die warme Stimme des Künstlers mit den zarten Harmonien des Instruments vermischt. Eine musikalische Reise, auf der Klassiker wie « Manureva » und « Le temps qui court » auf Titel aus seinem letzten Album « L?Impermanence » treffen.

Der Verein « Les Enfants du noma » wurde 2001 von Dr. Philippe Bellity, einem Schönheitschirurgen, gegründet und gibt Kindern ein Gesicht, die durch eine schreckliche, noch unbekannte Krankheit verstümmelt wurden: Noma. Diese invasive Bakterie zerstört Mund, Nase und Kiefer und verhindert, dass die Kinder essen, sprechen und ein normales Leben führen können. Bis heute haben fast 200 Freiwillige 5.000 Kinder in Mali, Burkina Faso, Guinea, Kamerun und Laos operiert. Seit über 20 Jahren arbeiten jeden Monat rund 100 Chirurgen, Anästhesisten, Krankenschwestern und Freiwillige daran, diesen Kindern ihre Würde zurückzugeben. Die gesamten Einnahmen des Abends gehen an « Les Enfants du noma » und werden für die nächsten Einsätze (Kamerun, Guinea Conakry, Laos, Madagaskar) verwendet, die Unterstützung benötigen, um bis 2025 durchgeführt werden zu können. Die Operation eines Kindes kostet 1.000 Euro und jeden Monat reist eine Mission nach Afrika, um etwa 30 Kinder zu operieren.

Italiano :

L’icona della chanson francese Alain Chamfort sarà presente per una serata intima e commovente a favore dei bambini affetti da noma, salvati da trent’anni dall’omonima associazione che permette loro di mangiare, parlare e sorridere di nuovo.

Accompagnate dal talentuoso Vincent Bidal al pianoforte, le melodie senza tempo di Chamfort assumono una nuova dimensione, sublime e sobria, dove la calda voce dell’artista si fonde con le delicate armonie dello strumento. Un viaggio musicale in cui classici come « Manureva » e « Le temps qui court » incontrano i brani del suo ultimo album, « L’Impermanence ».

L’associazione « Les Enfants du noma », creata nel 2001 dal dottor Philippe Bellity, chirurgo plastico e ricostruttivo, restituisce un volto ai bambini mutilati da una malattia terribile e poco conosciuta: il noma. Questo batterio invasivo distrugge la bocca, il naso e la mascella, impedendo ai bambini di mangiare, parlare e vivere normalmente. Oggi, quasi 200 volontari hanno operato 5.000 bambini in Mali, Burkina Faso, Guinea, Camerun e Laos. Ogni mese, da oltre vent’anni, un centinaio di chirurghi, anestesisti, infermieri e volontari lavorano per ridare dignità a questi bambini. L’intero ricavato della serata sarà devoluto a « Les Enfants du noma » e servirà a finanziare le prossime missioni (Camerun, Guinea Conakry, Laos, Madagascar), che hanno bisogno di sostegno per essere completate entro il 2025. Operare un bambino costa 1.000 euro e ogni mese una missione parte per l’Africa per operare una trentina di bambini.

Espanol :

Alain Chamfort, icono de la chanson francesa, asistirá a una velada íntima y conmovedora en beneficio de los niños enfermos de noma, salvados desde hace treinta años por la asociación del mismo nombre, que les permite volver a comer, hablar y sonreír.

Acompañado al piano por el talentoso Vincent Bidal, las melodías intemporales de Chamfort adquieren una nueva dimensión, sublime y sobria, donde la cálida voz de la artista se funde con las delicadas armonías del instrumento. Un viaje musical en el que clásicos como « Manureva » y « Le temps qui court » se encuentran con temas de su último álbum, « L’Impermanence ».

La asociación « Les Enfants du noma », creada en 2001 por el Dr. Philippe Bellity, cirujano plástico y reconstructor, devuelve el rostro a los niños mutilados por esta terrible enfermedad poco conocida: el noma. Esta bacteria invasora destruye la boca, la nariz y la mandíbula, impidiendo a los niños comer, hablar y vivir con normalidad. En la actualidad, casi 200 voluntarios han operado a 5.000 niños en Malí, Burkina Faso, Guinea, Camerún y Laos. Cada mes, desde hace más de veinte años, un centenar de cirujanos, anestesistas, enfermeros y voluntarios trabajan para devolver la dignidad a estos niños. Toda la recaudación de la velada se donará a « Les Enfants du noma », y se destinará a las próximas misiones (Camerún, Guinea Conakry, Laos, Madagascar), que necesitan apoyo para poder completarse antes de 2025. Operar a un niño cuesta 1.000 euros, y cada mes parte una misión a África para operar a una treintena de niños.

