Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-30 17:50:00

Date(s) :

2025-12-28 2025-12-30

Embarquement immédiat pour un voyage facétieux et farfelu tout autour du monde !

Embarquement immédiat pour un voyage facétieux et farfelu tout autour du monde ! Pourquoi l’éléphant a une si longue trompe ? Et pourquoi le rhinocéros a la peau toute plissée ? Et pourquoi le kangourou se déplace en sautant ? Et pourquoi on appelle cette drôle de bête un tatou ? Et pourquoi la baleine ne mange que des tout petits poissons. Pourquoi, pourquoi, pourquoi… Dites-moi, mes chéris bibis, vous êtes bien curieux ! Heureusement, grand-père Kipling (auteur du Livre de la Jungle) est là pour répondre à toutes les questions !

Julie (récit) et Shankar (violoncelle) entraînent le public tambour battant dans un voyage philosophique, espiègle et farfelu aux quatre coins du monde pour découvrir des animaux curieux, fainéants, gourmands, avides de reconnaissance… tous tellement attachants. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène Des histoires comme ça

All aboard for a wacky, wacky trip around the world!

German : Les Franciscaines en scène Des histoires comme ça

Gehen Sie sofort an Bord für eine scherzhafte und skurrile Reise rund um die Welt!

Italiano :

Tutti a bordo per uno stravagante viaggio intorno al mondo!

Espanol :

¡Todos a bordo para un viaje loco, loco alrededor del mundo!

