Les Franciscaines en scène Douce Nuit, Noëls populaires anciens et modernes, par l’Ensemble « Le Cénacle »

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Après le succès de leur concert de l’Avent 2024, les musiciens du Cénacle reviennent célébrer le temps de Noël par des chants profanes et sacrés de la Renaissance à nos jours.

Autour de chants traditionnels de Noël comme « Les anges dans nos campagnes », « Douce nuit », « Mon beau sapin » ou de standards plus récents tels « White Christmas », « Let it snow », « Petit Papa Noël », la magie de Noël se partage avec l’Ensemble » Le Cénacle » en quatuor vocal ! .

English : Les Franciscaines en scène Douce Nuit, Noëls populaires anciens et modernes, par l’Ensemble « Le Cénacle »

Following the success of their Advent 2024 concert, the musicians of the Cenacle return to celebrate the Christmas season with secular and sacred songs from the Renaissance to the present day.

German : Les Franciscaines en scène Douce Nuit, Noëls populaires anciens et modernes, par l’Ensemble « Le Cénacle »

Nach dem Erfolg ihres Adventskonzerts 2024 kehren die Musiker des Cenacle zurück, um die Weihnachtszeit mit weltlichen und geistlichen Liedern von der Renaissance bis zur Gegenwart zu feiern.

Italiano :

Dopo il successo del concerto d’Avvento del 2024, i musicisti del Cénacle tornano a celebrare il periodo natalizio con brani profani e sacri dal Rinascimento ai giorni nostri.

Espanol :

Tras el éxito de su concierto de Adviento 2024, los músicos del Cénacle vuelven para celebrar la Navidad con canciones profanas y sacras desde el Renacimiento hasta nuestros días.

