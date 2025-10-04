Les Franciscaines en scène Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines en scène Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood Les Franciscaines Deauville Deauville samedi 4 octobre 2025.

Les Franciscaines en scène Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Kyle Eastwood, au nom du père ! Dans sa nouvelle création musicale « Eastwood by Eastwood », le musicien virtuose qu’il est devenu réinterprète avec son quintet de jazz les musiques de films de son père.

Kyle Eastwood, au nom du père ! Dans sa nouvelle création musicale « Eastwood by Eastwood », le musicien virtuose qu’il est devenu réinterprète avec son quintet de jazz les musiques de films de son père.

Bassiste et contrebassiste de renommée mondiale, Kyle Eastwood a su se construire une belle carrière de jazzman, tout en composant les bandes originales de certains films de son père (« Mystic River », « Million Dollar Baby », « Gran Torino »). Avec son quintet d’excellents musiciens, il reprend ces thèmes, ainsi que ceux d’autres films de Clint Eastwood, que l’on doit par exemple à Ennio Morricone ou John Williams. De « Sur la route de Madison » à « Le Bon, la Brute et le Truand », Kyle Eastwood entraîne son public dans un tourbillon d’émotions comme seul le cinéma peut en procurer ! .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood

Kyle Eastwood, in the name of the father! In his new musical creation « Eastwood by Eastwood », the virtuoso musician he has become reinterprets his father’s film scores with his jazz quintet.

German : Les Franciscaines en scène Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood

Kyle Eastwood, im Namen des Vaters! In seiner neuen musikalischen Kreation « Eastwood by Eastwood » interpretiert der virtuose Musiker, zu dem er geworden ist, mit seinem Jazz-Quintett die Filmmusik seines Vaters neu.

Italiano :

Kyle Eastwood, nel nome di suo padre! Nella sua nuova creazione musicale « Eastwood by Eastwood », il musicista virtuoso che è diventato reinterpreta la musica da film del padre con il suo quintetto jazz.

Espanol :

Kyle Eastwood, ¡en el nombre de su padre! En su nueva creación musical « Eastwood by Eastwood », el músico virtuoso en que se ha convertido reinterpreta la música de cine de su padre con su quinteto de jazz.

L’événement Les Franciscaines en scène Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood Deauville a été mis à jour le 2025-09-18 par OT SPL Deauville