Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-12-20 19:30:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

2025-12-20

Molière loin des ors de Versailles, Molière des origines, des tréteaux et des carrioles cahotant sur les routes. Ce spectacle, où virevoltent six comédiens et musiciens, s’abreuve à cette source originelle du théâtre de troupe. Avec grande économie de moyens et débauche d’énergie.

Simon Falguières, auteur, metteur en scène de ce spectacle, le dit d’emblée La compagnie « le K » veut et peut jouer partout. Sur des tréteaux avec un drap pour fond de scène, dans des écoles, des salles de village, des gymnases… Et même dans de vrais théâtres. Cela pour mieux retrouver cet esprit de théâtre bringuebalant qui dut être celui de Molière lorsqu’il arriva à Pézenas. Molière, justement, figure tutélaire du théâtre français et de la compagnie « Le K » en particulier. En un peu plus d’une heure, tout le monde y passe petits marquis, vrais ou faux dévots, précieuses, Richelieu, Lully, Madeleine, Armande… Passent surtout tous les visages de Molière l’auteur de farces, le comédien de mœurs, le chef de troupe, l’acteur… Et le visage de Poquelin, mari, courtisan, malade… Ces modernes bateleurs de tréteaux font virevolter ces masques avec une dextérité rafraichissante. .

English : Les Franciscaines en scène « Molière et ses masques » Simon Falguières

Molière, far from the glitz and glamour of Versailles, Molière of the origins, of tréteaux and carts rattling along the roads. This show, featuring six actors and musicians, takes its inspiration from the original source of troupe theater. With great economy of means and an abundance of energy.

German : Les Franciscaines en scène « Molière et ses masques » Simon Falguières

Molière ist weit entfernt vom Glanz Versailles’, Molière der Ursprünge, der Böcke und der Kutschen, die über die Straßen holpern. Dieses Stück, in dem sechs Schauspieler und Musiker herumwirbeln, trinkt aus dieser ursprünglichen Quelle des Truppentheaters. Mit sparsamen Mitteln und viel Energie.

Italiano :

Molière, lontano dallo sfarzo e dal glamour di Versailles, Molière delle origini, dei tréteaux e dei carretti sgangherati sulla strada. Questo spettacolo, con sei attori e musicisti, si ispira alla fonte originaria del teatro di troupe. Con grande economia di mezzi e un’esplosione di energia.

Espanol :

Molière, lejos de la ostentación y el glamour de Versalles, Molière de los orígenes, los tréteaux y los desvencijados carros de la carretera. Este espectáculo, con seis actores y músicos, se inspira en la fuente original del teatro de compañía. Con gran economía de medios y un derroche de energía.

