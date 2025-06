Les Franciscaines en scène « Nina » Claron McFadden Les Franciscaines Deauville Deauville 9 août 2025 19:30

Calvados

Les Franciscaines en scène « Nina » Claron McFadden Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-08-09 19:30:00

fin : 2025-08-09 20:30:00

2025-08-09

La soprano Claron McFadden incarne Nina Simone, celle qui voulait être la première pianiste-concertiste noire . Alliant musique et performance, la compagnie Fanny & Alexander propose une expérience sonore inédite et fascinante.

Luigi Noah De Angelis et Chiara Lagani, membres fondateurs de la compagnie italienne « Fanny & Alexander », ont créé « Nina » comme une expérimentation sonore-performative en hommage à Nina Simone, chanteuse, pianiste et activiste. S’appuyant sur la technique de l’hétéro direction, la soprano américaine Claron McFadden se munit d’écouteurs pour se connecter en temps réel à la voix de l’artiste. Entre reprise de chansons légendaires, évocation des prises de position politiques, mais aussi des déceptions de Nina Simone, Claron McFadden, accompagnée d’un autopiano et grâce au travail du sound designer Damiano Meacci, parvient à l’incarner au-delà d’une simple représentation mimétique, créant un effet de superposition fantasmatique . Se laissant habiter par la présence de Nina Simone, la soprano illustre avec grâce la singularité de la voix humaine en tant qu’ empreinte sonore inimitable. À la croisée de la technologie et de la magie, Nina mène les spectatrices et spectateurs à une réflexion sur les questions socioraciales dans nos sociétés occidentales.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène « Nina » Claron McFadden

Soprano Claron McFadden plays the role of Nina Simone, the woman who wanted to be « the first black concert pianist ». Combining music and performance, the Fanny & Alexander company offers a fascinating new sound experience.

Luigi Noah De Angelis and Chiara Lagani, founding members of the Italian company « Fanny & Alexander », have created « Nina » as a sound-performance experiment in homage to Nina Simone, singer, pianist and activist. Relying on the technique of hetero direction, American soprano Claron McFadden uses headphones to connect in real time with the artist?s voice. Between covers of legendary songs and evocations of Nina Simone?s political stances and disappointments, Claron McFadden, accompanied by an « autopiano » and thanks to the work of sound designer Damiano Meacci, manages to embody her beyond mere mimetic representation, creating a « phantasmatic superimposition » effect. Letting herself be inhabited by the presence of Nina Simone, the soprano gracefully illustrates the singularity of the human voice as an inimitable « sonic imprint ». At the crossroads of technology and magic, Nina leads the audience to reflect on social issues in Western society.

German : Les Franciscaines en scène « Nina » Claron McFadden

Die Sopranistin Claron McFadden verkörpert Nina Simone, die « die erste schwarze Pianistin und Konzertmeisterin » sein wollte. Durch die Verbindung von Musik und Performance bietet das Ensemble Fanny & Alexander ein neuartiges und faszinierendes Klangerlebnis.

Luigi Noah De Angelis und Chiara Lagani, Gründungsmitglieder des italienischen Ensembles « Fanny & Alexander », haben « Nina » als ein performatives Klangexperiment zu Ehren der Sängerin, Pianistin und Aktivistin Nina Simone geschaffen. Die amerikanische Sopranistin Claron McFadden setzte Kopfhörer auf, um sich in Echtzeit mit der Stimme der Künstlerin zu verbinden, wobei sie sich auf die Technik der Hetero-Richtung stützte. Zwischen der Wiederholung legendärer Lieder, der Beschwörung von Nina Simones politischen Positionen, aber auch ihrer Enttäuschungen, gelingt es Claron McFadden, begleitet von einem Autopiano und dank der Arbeit des Sounddesigners Damiano Meacci, sie über eine einfache mimetische Darstellung hinaus zu verkörpern und einen Effekt der « fantasmatischen Überlagerung » zu schaffen. Die Sopranistin lässt sich von der Präsenz Nina Simones bewohnen und veranschaulicht mit Anmut die Einzigartigkeit der menschlichen Stimme als unnachahmlichen « Klangabdruck ». An der Schnittstelle zwischen Technologie und Magie führt Nina die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer Reflexion über die sozialen und gesellschaftlichen Fragen in unseren westlichen Gesellschaften.

Italiano :

Il soprano Claron McFadden interpreta il ruolo di Nina Simone, la donna che voleva essere « la prima pianista da concerto nera ». Combinando musica e performance, Fanny & Alexander offrono una nuova affascinante esperienza sonora.

Luigi Noah De Angelis e Chiara Lagani, membri fondatori della compagnia italiana « Fanny & Alexander », hanno creato « Nina » come esperimento di sound-performance in omaggio a Nina Simone, cantante, pianista e attivista. Utilizzando la tecnica dell’etero-regia, il soprano americano Claron McFadden utilizza delle cuffie per connettersi in tempo reale con la voce dell’artista. Tra cover di brani leggendari ed evocazioni delle posizioni e delle delusioni politiche di Nina Simone, Claron McFadden, accompagnata da un « autopiano » e grazie al lavoro del sound designer Damiano Meacci, riesce a incarnarla al di là di una semplice rappresentazione mimetica, creando un effetto di « sovrapposizione fantasmatica ». Lasciandosi abitare dalla presenza di Nina Simone, il soprano illustra con grazia la singolarità della voce umana come « impronta sonora » inimitabile. All’incrocio tra tecnologia e magia, Nina porta il pubblico a riflettere sui problemi sociali delle nostre società occidentali.

Espanol :

La soprano Claron McFadden interpreta el papel de Nina Simone, la mujer que quiso ser « la primera concertista negra ». Combinando música e interpretación, Fanny & Alexander ofrecen una nueva y fascinante experiencia sonora.

Luigi Noah De Angelis y Chiara Lagani, miembros fundadores de la compañía italiana « Fanny & Alexander », han creado « Nina » como un experimento sonoro-performativo en homenaje a Nina Simone, cantante, pianista y activista. Mediante la técnica de la hetero dirección, la soprano estadounidense Claron McFadden utiliza auriculares para conectar en tiempo real con la voz de la artista. Entre versiones de canciones legendarias y evocaciones de las posturas y decepciones políticas de Nina Simone, Claron McFadden, acompañada de un « autopiano » y gracias al trabajo del diseñador de sonido Damiano Meacci, consigue encarnarla más allá de una simple representación mimética, creando un efecto de « superposición fantasmática ». Dejándose habitar por la presencia de Nina Simone, la soprano ilustra con gracia la singularidad de la voz humana como « huella sonora » inimitable. En la encrucijada de la tecnología y la magia, Nina lleva al público a reflexionar sobre los problemas sociales a los que se enfrentan nuestras sociedades occidentales.

