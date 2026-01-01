Les Franciscaines en scène Spectacle musical L’érotisme de vivre 95 ans et toute une vie avant

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31 20:40:00

Date(s) :

2026-01-31

Catherine Ringer clame et chante les poésies sensuelles d’Alice Mendelson. Accompagnée au piano par Grégoire Hetzel et mise en scène et en musique par Mauro Gioia, la chanteuse aux multiples facettes s’empare de poèmes insolents et joyeux.

Catherine Ringer clame et chante les poésies sensuelles d’Alice Mendelson. Accompagnée au piano par Grégoire Hetzel et mise en scène et en musique par Mauro Gioia, la chanteuse aux multiples facettes s’empare de poèmes insolents et joyeux.

À plus de 90 ans, la langue amoureuse et joueuse d’Alice Mendelson s’autorise toutes les audaces. Elle célèbre l’érotisme au féminin tel un chant passionné du corps à corps charnel, clamé à voix pleine, sans excuse ni embarras. Son concept d’une érotisation généralisée de la vie et de la relation aux êtres est l’expression d’une affirmation, celle de faire du vice et de la joie des étendards malgré et contre tous les démentis de l’existence. Cet événement poétique se déploie comme une danse pleine d’humour et de mystère qui fait la part belle à la personnalité et au talent éblouissant de Catherine Ringer. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Franciscaines en scène Spectacle musical L’érotisme de vivre 95 ans et toute une vie avant

Catherine Ringer sings the sensual poetry of Alice Mendelson. Accompanied on the piano by Grégoire Hetzel, and directed and set to music by Mauro Gioia, the multi-faceted singer takes on these cheeky, joyful poems.

L’événement Les Franciscaines en scène Spectacle musical L’érotisme de vivre 95 ans et toute une vie avant Deauville a été mis à jour le 2026-01-16 par OT SPL Deauville