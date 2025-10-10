Les Franciscaines en scène The Loop Robin Goupil Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines en scène The Loop Robin Goupil Les Franciscaines Deauville Deauville vendredi 10 octobre 2025.

Les Franciscaines en scène The Loop Robin Goupil

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 20:50:00

Date(s) :

2025-10-10

Après le succès de « No Limit » (nommé aux Molières 2023), Robin Goupil revient avec sa nouvelle comédie, « The Loop ». Une expérience théâtrale drôlissime au cœur d’une enquête policière aussi absurde que déjantée.

Après le succès de « No Limit » (nommé aux Molières 2023), Robin Goupil revient avec sa nouvelle comédie, « The Loop ». Une expérience théâtrale drôlissime au cœur d’une enquête policière aussi absurde que déjantée.

Sale affaire… Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?

Dans cette comédie ingénieuse en trois actes, une même scène d’interrogatoire est rejouée trois fois, chaque variation entraînant des conséquences hilarantes. Robin Goupil exploite brillamment la théorie du chaos, créant une tempête délirante de rebondissements et de surprises narratives qui tiennent le public en haleine. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines en scène The Loop Robin Goupil

Following the success of « No Limit » (nominated for the Molières 2023), Robin Goupil returns with his new comedy, « The Loop ». A hilarious theatrical experience at the heart of a police investigation as absurd as it is crazy.

German : Les Franciscaines en scène The Loop Robin Goupil

Nach dem Erfolg von « No Limit » (nominiert für die Molières 2023), kehrt Robin Goupil mit seiner neuen Komödie « The Loop » zurück. Ein witziges Theatererlebnis inmitten einer ebenso absurden wie verrückten polizeilichen Ermittlung.

Italiano :

Dopo il successo di « No Limit » (nominato per un Molière nel 2023), Robin Goupil torna con la sua nuova commedia, « The Loop ». Un’esilarante esperienza teatrale al centro di un’indagine poliziesca tanto assurda quanto folle.

Espanol :

Tras el éxito de « Sin límite » (nominada a un Molière en 2023), Robin Goupil regresa con su nueva comedia, « El bucle ». Una experiencia teatral hilarante en el corazón de una investigación policial tan absurda como disparatada.

L’événement Les Franciscaines en scène The Loop Robin Goupil Deauville a été mis à jour le 2025-09-18 par OT SPL Deauville