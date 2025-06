Les Franciscaines se souviennent « À la Trouvilloise » Les Franciscaines Deauville Deauville 27 juin 2025 16:00

Calvados

Les Franciscaines se souviennent « À la Trouvilloise » Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-06-27 16:00:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

S’alimenter, se restaurer, se régaler à Trouville et alentour entre 1825 et 1920.

Le XIXe siècle est le siècle de Trouville ; c’est aussi celui de la gastronomie montante. Initiées par les artistes, développées par le tourisme, les deux histoires sont liées. À ce Trouville, qui devient incontournable, accourent les étrangers , influencés par les artistes puis par les cartes et les guides, premiers prescripteurs de goût. Mais comment se nourrissent-ils ? À la table de l’auberge puis à la table d’hôte de l’hôtel, ils goûtent la nourriture locale et se régalent avec les nombreuses richesses de la côte et des prairies proches. C’est à travers le prisme culinaire, voire pré-gastronomique, que sera présenté ici un épisode de la vie en Côte fleurie, depuis que le plus gourmand des gourmets a découvert Trouville en 1831, sur le conseil d’un certain… Charles Mozin. En effet, c’est Alexandre Dumas qui a été le véritable annonciateur de la plage et qui a porté bonheur à la colonie naissante des baigneurs, lui, le gastronome et cuisinier, l’homme de goût et l’artiste culinaire.

Par Sylvie Ancelot, Présidente des Amis du Musée de Trouville et du Passé régional, AMT Auteur de Gastronomie et politique , L’harmattan, 2014, Lauréate du prix Gastronomie et littérature 2015.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines se souviennent « À la Trouvilloise »

Eating and drinking in and around Trouville between 1825 and 1920.

The 19th century was the century of Trouville; it was also the century of rising gastronomy. Initiated by artists, developed by tourism, the two stories are linked. Foreigners flocked to Trouville, first influenced by artists, then by maps and guidebooks, the first prescribers of taste. But how do they eat? At the inn?s table, then at the hotel?s table d?hôte, they sample the local fare and feast on the many riches of the coast and nearby prairies. It is through the culinary, even pre-gastronomic prism that we present here an episode in life on the Côte fleurie, since the most gourmet of gourmets discovered Trouville in 1831, on the advice of a certain? Charles Mozin. Indeed, it was Alexandre Dumas, the gastronome and cook, the man of taste and culinary artist, who was the true herald of the beach and brought good fortune to the fledgling colony of bathers.

By Sylvie Ancelot, President of the Amis du Musée de Trouville et du Passé régional, AMT Author of « Gastronomie et politique », L?harmattan, 2014, Laureate of the « Gastronomie et littérature » prize 2015.

German : Les Franciscaines se souviennent « À la Trouvilloise »

S’alimenter, se restaurer, se régaler in Trouville und Umgebung zwischen 1825 und 1920.

Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert von Trouville; es ist auch das Jahrhundert der aufstrebenden Gastronomie. Von Künstlern initiiert und vom Tourismus entwickelt, sind die beiden Geschichten miteinander verbunden. Zu diesem Trouville, das unumgänglich wurde, strömten die « Fremden », die von den Künstlern und später von den Karten und Reiseführern, den ersten Geschmacksvermittlern, beeinflusst wurden. Aber wie ernähren sie sich? Am Tisch im Gasthaus und später im Hotel probieren sie die lokalen Speisen und erfreuen sich an den vielen Reichtümern der Küste und der nahegelegenen Wiesen. Durch die kulinarische, ja sogar vorgastronomische Brille betrachtet, wird hier eine Episode des Lebens an der Côte Fleurie präsentiert, seit der größte Feinschmecker 1831 Trouville auf Anraten eines gewissen? Charles Mozin entdeckt hatte. Alexandre Dumas, der Gastronom und Koch, der Mann des Geschmacks und der kulinarische Künstler, war der wahre Verkünder des Strandes und brachte der aufstrebenden Kolonie der Badegäste Glück.

Von Sylvie Ancelot, Präsidentin der Amis du Musée de Trouville et du Passé régional, AMT Autorin von « Gastronomie et politique », L?harmattan, 2014, Preisträgerin des Preises « Gastronomie et littérature « 2015.

Italiano :

Mangiare e bere a Trouville e dintorni tra il 1825 e il 1920.

Il XIX secolo è stato il secolo di Trouville, ma anche il secolo della gastronomia in ascesa. Iniziate dagli artisti, sviluppate dal turismo, le due storie sono legate. Gli stranieri affluirono a Trouville, influenzati dagli artisti e poi dalle mappe e dalle guide, i primi a prescrivere il gusto. Ma come mangiavano? Alla tavola della locanda e poi alla table d’hôte dell’hotel, assaggiavano i cibi locali e si nutrivano delle tante ricchezze della costa e delle praterie vicine. È attraverso un prisma culinario, addirittura pre-gastronomico, che presentiamo qui un episodio della vita sulla Côte fleurie, da quando il più gourmet dei gourmet scoprì Trouville nel 1831, su consiglio di un certo? Charles Mozin. Fu Alexandre Dumas, il gourmet e il cuoco, l’uomo di gusto e l’artista culinario, il vero araldo della spiaggia che portò fortuna alla nascente colonia di bagnanti.

Di Sylvie Ancelot, Presidente degli Amici del Musée de Trouville et du Passé régional, AMT Autrice di « Gastronomie et politique », L’harmattan, 2014, vincitrice del premio « Gastronomie et littérature » 2015.

Espanol :

Comer y beber en Trouville y sus alrededores entre 1825 y 1920.

El siglo XIX fue el siglo de Trouville; también fue el siglo del auge de la gastronomía. Iniciada por los artistas, desarrollada por el turismo, las dos historias están ligadas. Los extranjeros acudieron en masa a Trouville, influidos por los artistas y luego por los mapas y las guías turísticas, los primeros en prescribir el gusto. Pero, ¿cómo comían? En la mesa de la posada y luego en la del hotel, probaban la comida local y se deleitaban con las numerosas riquezas de la costa y las praderas cercanas. A través de un prisma culinario, incluso pregastronómico, presentamos aquí un episodio de la vida en la Côte fleurie, desde que el más sibarita de los gourmets descubrió Trouville en 1831, aconsejado por un tal? Charles Mozin. Fue Alexandre Dumas, el gastrónomo y cocinero, el hombre del gusto y el artista culinario, el verdadero heraldo de la playa y quien trajo la buena fortuna a la incipiente colonia de bañistas.

Por Sylvie Ancelot, Presidenta de los Amigos del Museo de Trouville y del Pasado Regional, AMT Autora de « Gastronomía y política », L’harmattan, 2014, Ganadora del premio « Gastronomía y literatura » 2015.

