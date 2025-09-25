Les Franciscaines se souviennent Abécédaire des peintres amis d’Eugène Boudin en Normandie par Anne-Marie Bergeret-Gourbin et Dominique Lobstein Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-09-25 16:00:00

fin : 2025-09-25 17:00:00

2025-09-25

Les informations fournies par les journaux contemporains, les mémoires de certains des artistes passés par la Normandie entre les années 1850 et 1890 ainsi que le dépouillement de la correspondance d’Eugène Boudin, permettent d’établir le recensement des peintres ayant connu l’artiste.

Les informations fournies par les journaux contemporains, les mémoires de certains des artistes passés par la Normandie entre les années 1850 et 1890 ainsi que le dépouillement de la correspondance d’Eugène Boudin, permettent d’établir le recensement des peintres ayant connu l’artiste, né à Honfleur et mort à Deauville.

Le 15 septembre 2024, dans le cadre du bicentenaire de la naissance d’Eugène Boudin, nous avons évoqué les échanges artistiques entre Boudin, Camille Corot, Gustave Courbet, Charles Daubigny, Thomas Couture ou Alexandre Dubourg. Cette année, pour achever cet abécédaire, nous précisons les circonstances des rencontres de Boudin avec, entre autres, Eugène Isabey, Johann Barthold Jongkind, Jean-François Millet, Constant Troyon ou Claude Monet. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines se souviennent Abécédaire des peintres amis d’Eugène Boudin en Normandie par Anne-Marie Bergeret-Gourbin et Dominique Lobstein

The information provided by contemporary newspapers, the memoirs of some of the artists who passed through Normandy between 1850 and 1890, and the analysis of Eugène Boudin?s correspondence, make it possible to draw up a census of the painters who knew the artist.

German : Les Franciscaines se souviennent Abécédaire des peintres amis d’Eugène Boudin en Normandie par Anne-Marie Bergeret-Gourbin et Dominique Lobstein

Die Informationen aus zeitgenössischen Zeitungen, die Erinnerungen einiger Künstler, die zwischen den 1850er und 1890er Jahren durch die Normandie reisten, sowie die Auswertung der Korrespondenz von Eugène Boudin ermöglichen es, eine Liste der Maler zu erstellen, die den Künstler kannten.

Italiano :

Le informazioni fornite dai giornali contemporanei, le memorie di alcuni artisti passati per la Normandia tra il 1850 e il 1890 e l’analisi della corrispondenza di Eugène Boudin permettono di stilare un elenco dei pittori che hanno conosciuto l’artista.

Espanol :

La información proporcionada por los periódicos contemporáneos, las memorias de algunos de los artistas que pasaron por Normandía entre 1850 y 1890 y el análisis de la correspondencia de Eugène Boudin permiten elaborar una lista de los pintores que conocieron al artista.

