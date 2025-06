Les Franciscaines se souviennent Arlette Testyler « J’avais 9 ans quand ils nous ont raflées » Les Franciscaines Deauville Deauville 17 juillet 2025 16:00

Calvados

Les Franciscaines se souviennent Arlette Testyler « J’avais 9 ans quand ils nous ont raflées » Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 16:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Arlette Testyler est née en 1933. Le 16 juillet 1942, elle fait partie des milliers de Juifs victimes de la Rafle du Vélodrome d’Hiver. Avec son mari, elle a fondé plus tard l’association Mémoire et vigilance des lycéens afin de perpétuer la mémoire de tous ceux qui n’ont pas échappé à l’horreur de la Shoah.

« Cette biographie est un arbre de vie, grâce à ma mère. Dans ses racines, une partie de mon enfance. L’âge étant ce qu’il est, j’ai et garderai toujours mes neuf ans. Il est des cicatrices indélébiles que l’on essaye de panser. Avec une résilience difficile. Ce livre est un témoignage, un devoir de mémoire pour se souvenir de tous ceux qui ne sont pas revenus. Moi, j’ai rencontré des justes de France parmi les nations qui ont sauvé tant de vies… »

Arlette Testyler,

Présidente de l’Union des Déportés d’Auschwitz.

Rencontre suivie d’une signature.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines se souviennent Arlette Testyler « J’avais 9 ans quand ils nous ont raflées »

Arlette Testyler was born in 1933. On July 16, 1942, she was one of the thousands of Jews rounded up at the Vélodrome d’Hiver. Together with her husband, she later founded the « Mémoire et vigilance des lycéens » association to perpetuate the memory of all those who did not escape the horror of the Holocaust.

« This biography is a tree of life, thanks to my mother. In its roots, a part of my childhood. Age being what it is, I am and always will be nine years old. There are indelible scars that we try to heal. With difficult resilience. This book is a testimony, a duty to remember all those who didn’t come back. I met some of the Righteous of France Among the Nations, who saved so many lives? »

Arlette Testyler,

President of the Union of Auschwitz Deportees.

Meeting followed by book signing.

German : Les Franciscaines se souviennent Arlette Testyler « J’avais 9 ans quand ils nous ont raflées »

Arlette Testyler wurde 1933 geboren. Am 16. Juli 1942 gehörte sie zu den Tausenden von Juden, die Opfer der Razzia im Wintervelodrom wurden. Gemeinsam mit ihrem Mann gründete sie später den Verein « Mémoire et vigilance des lycéens », um die Erinnerung an all jene aufrechtzuerhalten, die dem Schrecken der Shoah nicht entkommen konnten.

« Diese Biografie ist ein Lebensbaum, den ich meiner Mutter verdanke. In seinen Wurzeln liegt ein Teil meiner Kindheit. Da das Alter nun einmal so ist, wie es ist, habe ich meine neun Jahre und werde sie immer behalten. Es gibt unauslöschliche Narben, die man zu heilen versucht. Mit einer schwierigen Resilienz. Dieses Buch ist ein Zeugnis, eine Erinnerungspflicht, um all derer zu gedenken, die nicht zurückgekehrt sind. Ich habe Gerechte aus Frankreich unter den Völkern getroffen, die so viele Leben gerettet haben? »

Arlette Testyler,

Präsidentin der Union des Déportés d’Auschwitz (Union der Deportierten von Auschwitz).

Treffen mit anschließender Unterzeichnung.

Italiano :

Arlette Testyler è nata nel 1933. Il 16 luglio 1942 fu una delle migliaia di ebrei radunati al Vélodrome d’Hiver. Insieme al marito, ha poi fondato l’associazione « Mémoire et vigilance des lycéens » per perpetuare la memoria di tutti coloro che non sono sfuggiti all’orrore della Shoah.

« Questa biografia è un albero della vita, grazie a mia madre. Nelle sue radici c’è una parte della mia infanzia. Essendo l’età quella che è, ho e avrò sempre nove anni. Ci sono cicatrici indelebili che cerchiamo di curare. È difficile essere resistenti. Questo libro è una testimonianza, un dovere per ricordare tutti coloro che non sono tornati. Ho conosciuto alcuni dei Giusti di Francia tra le Nazioni che hanno salvato tante vite? »

Arlette Testyler,

Presidente dell’Unione dei deportati di Auschwitz.

Incontro seguito dalla firma del libro.

Espanol :

Arlette Testyler nació en 1933. El 16 de julio de 1942 fue una de los miles de judíos detenidos en el Velódromo de Invierno. Más tarde fundó, junto con su marido, la asociación « Mémoire et vigilance des lycéens » para perpetuar la memoria de todos aquellos que no escaparon al horror de la Shoah.

« Esta biografía es un árbol de vida, gracias a mi madre. En sus raíces yace parte de mi infancia. Siendo la edad que es, tengo y tendré siempre nueve años. Hay cicatrices imborrables que intentamos curar. Es difícil ser resiliente. Este libro es un testimonio, un deber de recordar a todos los que no volvieron. Conocí a algunos de los Justos de Francia entre las Naciones que salvaron tantas vidas? »

Arlette Testyler,

Presidenta de la Unión de Deportados de Auschwitz.

Reunión seguida de firma de libros.

