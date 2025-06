Les Franciscaines se souviennent « Colette et le music-hall » par Alexandra Destais et Joanne Genini Les Franciscaines Deauville Deauville 10 juillet 2025 16:00

Les Franciscaines se souviennent « Colette et le music-hall » par Alexandra Destais et Joanne Genini Les Franciscaines Deauville

2025-07-10 16:00:00

2025-07-10 17:00:00

2025-07-10

À la Belle Époque, la scène devient pour les femmes un espace d’émancipation. Colette s’y illustre en artiste libre, provocante et moderne, qu’elle évoque avec tendresse dans « L’Envers du music-hall », recueil de nouvelles publié en 1913.

À travers des lectures choisies et une mise en contexte historique, cette conférence propose une immersion dans l’univers de Colette, entre lumière des projecteurs et revers d’une vie itinérante. En suscitant le scandale sur scène, en bousculant les codes de la bienséance, Colette contribuera par l’exemple de sa propre vie à l’érotisation des mœurs. Après son divorce en 1906, amenée à conquérir sa propre indépendance, Colette devient artiste et, jusqu’en 1912, part en tournée aux côtés du célèbre mime de ce début du XXe siècle, Georges Wague. Forte de la possession de tous ces souvenirs, témoin tendre de son temps, la romancière nous décrit, à grand renfort d’images sensibles, ces complices vagabonds qui vivent certes à l’air libre, mais qui, pâles de surmenage , sont vêtus de lamentables pelures de tournées, de grands manteaux cache-misère et vont de ville en ville.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie

English : Les Franciscaines se souviennent « Colette et le music-hall » par Alexandra Destais et Joanne Genini

During the Belle Époque, the stage became a place of emancipation for women. Colette illustrated herself as a free, provocative and modern artist, whom she evoked with tenderness in « L?Envers du music-hall », a collection of short stories published in 1913.

Through selected readings and historical context, this lecture offers an immersion into Colette?s world, between the spotlight and the setbacks of an itinerant life. By stirring up scandal on stage and shaking up the codes of propriety, Colette contributed to the eroticization of mores through the example of her own life. After her divorce in 1906, Colette conquered her own independence and became an artist, touring until 1912 with the famous mime of the early 20th century, Georges Wague. With all these memories in her possession, and as a tender witness to her times, the novelist uses sensitive imagery to describe these vagabond accomplices, who may live in the open air, but who, « pale with overwork », are dressed in « pitiful touring coats, big hide-and-seek coats » and go from town to town.

German : Les Franciscaines se souviennent « Colette et le music-hall » par Alexandra Destais et Joanne Genini

In der Belle Époque wurde die Bühne für die Frauen zu einem Ort der Emanzipation. Colette war eine freie, provokante und moderne Künstlerin, die sie in ihrer 1913 erschienenen Sammlung von Kurzgeschichten « L’Envers du music-hall » (Die Kehrseite der Musikhalle) liebevoll beschreibt.

Anhand ausgewählter Lektüren und eines historischen Kontexts bietet dieser Vortrag einen Einblick in Colettes Welt zwischen dem Licht der Scheinwerfer und den Kehrseiten eines Wanderlebens. Indem sie auf der Bühne einen Skandal auslöste und die Anstandsregeln über Bord warf, trug Colette durch das Beispiel ihres eigenen Lebens zur Erotisierung der Sitten und Gebräuche bei. Nach ihrer Scheidung im Jahr 1906 wurde Colette Künstlerin und tourte bis 1912 mit dem berühmten Pantomimen des frühen 20. Jahrhunderts, Georges Wague, durch die Lande. Die Autorin, die all diese Erinnerungen besitzt und eine zärtliche Zeugin ihrer Zeit ist, beschreibt uns in einfühlsamen Bildern diese vagabundierenden Komplizen, die zwar unter freiem Himmel leben, aber « blass von Überanstrengung » sind, « erbärmliche Tourneepelze, große Übermäntel » tragen und von Stadt zu Stadt ziehen.

Italiano :

Durante la Belle Époque, il palcoscenico divenne un luogo di emancipazione per le donne. Colette si distinse come artista libera, provocatoria e moderna, che evocò con tenerezza in « L’Envers du music-hall », una raccolta di racconti pubblicata nel 1913.

Attraverso letture selezionate e un contesto storico, questa conferenza offre un’immersione nel mondo di Colette, tra le luci della ribalta e le difficoltà di una vita itinerante. Suscitando scandalo sul palcoscenico e scuotendo i codici della correttezza, Colette contribuì all’erotizzazione della morale attraverso l’esempio della propria vita. Dopo il divorzio, nel 1906, Colette divenne un’artista e, fino al 1912, andò in tournée con il famoso mimo del primo Novecento, Georges Wague. Armata di tutti questi ricordi, e come tenera testimone del suo tempo, la scrittrice usa immagini sensibili per descrivere questi complici vagabondi, che possono vivere all’aria aperta, ma che, « pallidi per il troppo lavoro », sono vestiti con « pietosi cappotti da turismo, grandi mantelli per nascondere la loro miseria », e vanno di città in città.

Espanol :

Durante la Belle Époque, el escenario se convirtió en un lugar de emancipación para las mujeres. Colette se distinguió como una artista libre, provocadora y moderna, a la que evocó con ternura en « L’Envers du music-hall », una colección de cuentos publicada en 1913.

A través de lecturas seleccionadas y un contexto histórico, esta conferencia ofrece una inmersión en el mundo de Colette, entre los focos y los contratiempos de una vida itinerante. Provocando el escándalo en el escenario y sacudiendo los códigos del decoro, Colette contribuyó a la erotización de la moral a través del ejemplo de su propia vida. Tras su divorcio en 1906, Colette se convirtió en artista y, hasta 1912, realizó giras con el famoso mimo de principios del siglo XX, Georges Wague. Armada con todos estos recuerdos, y como tierna testigo de su época, la novelista utiliza imágenes sensibles para describir a estos cómplices vagabundos, que pueden vivir al aire libre, pero que, « pálidos por el exceso de trabajo », van vestidos con « lamentables abrigos de paseo, grandes capas para ocultar su miseria », y van de ciudad en ciudad.

