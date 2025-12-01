Les Franciscaines se souviennent Conférence « Un amiral à Trouville Edgard de Maigret » par Marie-Françoise Moisy Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines se souviennent Conférence « Un amiral à Trouville Edgard de Maigret » par Marie-Françoise Moisy Les Franciscaines Deauville Deauville jeudi 11 décembre 2025.

Les Franciscaines se souviennent Conférence « Un amiral à Trouville Edgard de Maigret » par Marie-Françoise Moisy

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 16:00:00

fin : 2025-12-11 17:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Une rue de Trouville, jouxtant l’hôtel de ville, porte un nom illustre celui de l’amiral Edgard de Maigret. Cette conférence invite à découvrir dans quelles circonstances ce glorieux marin avait été amené à fréquenter Trouville puisqu’il naquit le 8 mai 1841 au château d’Hermonville dans la Marne.

Une rue de Trouville, jouxtant l’hôtel de ville, porte un nom illustre celui de l’amiral Edgard de Maigret. Cette conférence invite à découvrir dans quelles circonstances ce glorieux marin avait été amené à fréquenter Trouville puisqu’il naquit le 8 mai 1841 au château d’Hermonville dans la Marne. Sa venue dans la cité de pêcheurs, qui deviendra rapidement sa petite patrie d’adoption et où il décèdera, s’inscrit dans un contexte de liens familiaux, d’histoire du château d’Aguesseau possédé par une pléiade de personnalités et dont le domaine a été morcelé au fil du temps.

Conférence par Marie-Françoise Moisy, membre des Amis du Musée de Trouville. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines se souviennent Conférence « Un amiral à Trouville Edgard de Maigret » par Marie-Françoise Moisy

A street in Trouville, adjacent to the town hall, bears an illustrious name: that of Admiral Edgard de Maigret. In this lecture, you will discover how this glorious sailor came to visit Trouville, since he was born on May 8, 1841 at the Château d’Hermonville in the Marne region of France.

German : Les Franciscaines se souviennent Conférence « Un amiral à Trouville Edgard de Maigret » par Marie-Françoise Moisy

Eine Straße in Trouville, die an das Rathaus angrenzt, trägt einen berühmten Namen: den des Admirals Edgard de Maigret. Er wurde am 8. Mai 1841 im Schloss von Hermonville in der Marne geboren.

Italiano :

Una strada di Trouville, accanto al municipio, porta un nome illustre: quello dell’ammiraglio Edgard de Maigret. In questa conferenza scoprirete come questo glorioso marinaio sia venuto a Trouville, essendo nato l’8 maggio 1841 a Château d’Hermonville, nella regione della Marna, in Francia.

Espanol :

Una calle de Trouville, junto al ayuntamiento, lleva un nombre ilustre: el del almirante Edgard de Maigret. En esta charla, descubrirá cómo este glorioso marino llegó a visitar Trouville, ya que nació el 8 de mayo de 1841 en el castillo de Hermonville, en la región francesa de Marne.

L’événement Les Franciscaines se souviennent Conférence « Un amiral à Trouville Edgard de Maigret » par Marie-Françoise Moisy Deauville a été mis à jour le 2025-09-18 par OT SPL Deauville