Les Franciscaines se souviennent Max Armanet Le Duc et l’abbaye, ou la Côte Fleurie et l’invention de la Normandie Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines se souviennent Max Armanet Le Duc et l’abbaye, ou la Côte Fleurie et l’invention de la Normandie

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

En 1830 émerge la vogue des bains de mer et la célébrité de la Côte Fleurie. On oublie alors que depuis un millénaire, ce petit territoire a été partie prenante de l’aventure matérielle et spirituelle qui inventa la Normandie.

Touques et Hennequeville furent des maillons clés de ce dialogue percutant entre guerriers normands et moines tonsurés, entre duc et abbé. Le succès de l’invention de la Normandie basé sur les réseaux des monastères servit de référence à l’Europe entière. Ces siècles d’invention, passionnants, sont le sujet de cette conférence menée par Max Armanet. Ecrivain, réalisateur, historien, journaliste, (L’Obs, Libération, La Vie, France 2, France Culture…), directeur d’agence de presse, pilote, colonel (rc) de l’Armée de l’Air et de l’Espace, expert des Monuments historiques, ce spécialiste de la révolution numérique est aussi un Trouvillais connu pour sa défense de l’environnement. La nouvelle étude sur les débuts de la Normandie, qu’il vient de réaliser pour la revue Athéna sur la Touques, se fait à travers les liens entre pouvoir et territoire. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 info@indeauville.fr

English : Les Franciscaines se souviennent Max Armanet Le Duc et l’abbaye, ou la Côte Fleurie et l’invention de la Normandie

The 1830s saw the emergence of the sea bathing craze and the fame of the Côte Fleurie. We forget that for a thousand years, this small territory had been part of the material and spiritual adventure that invented Normandy.

