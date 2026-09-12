Les Franciscaines se souviennent Raymond Queneau, encyclopédiste du 20e siècle par Philippe Normand Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines se souviennent Raymond Queneau, encyclopédiste du 20e siècle par Philippe Normand

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 16:00:00

fin : 2026-10-27 17:15:00

Date(s) :

2026-10-27

Poète, romancier, cofondateur de l’OuLiPo, le Havrais Raymond Queneau (1903-1976), connu pour Zazie dans le métro, la chanson Si tu t’imagines et les Exercices de style, fut aussi, de 1954 à 1975, le maître d’œuvre de l’Encyclopédie de la Pléiade, la grande encyclopédie du 20ᵉ siècle.

Poète, romancier, cofondateur de l’OuLiPo, le Havrais Raymond Queneau (1903-1976), connu pour Zazie dans le métro, la chanson Si tu t’imagines et les Exercices de style, fut aussi, de 1954 à 1975, le maître d’œuvre de l’Encyclopédie de la Pléiade, la grande encyclopédie du 20ᵉ siècle.

Cette aventure éditoriale portée durant 35 ans par Gallimard, de 1956 à 1991, totalise 49 volumes, sur papier bible. Elle associe Roger Caillois, Jean Piaget, Jean Rostand, Roland Barthes et les meilleurs spécialistes scientifiques du 20ᵉ siècle. Son succès se décline en de multiples traductions, y compris en japonais et en serbo-croate. Certains de ses chapitres sont repris en livres de poche (Collection Idées Gallimard).

Philippe Normand, grand connaisseur de l’œuvre de Raymond Queneau, évoque la genèse de l’Encyclopédie de la Pléiade, en lien avec le parcours biographique de l’écrivain Raymond Queneau, son insatiable curiosité et son goût pour la transmission des connaissances.

Rencontre suivie d’une dédicace. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Franciscaines se souviennent Raymond Queneau, encyclopédiste du 20e siècle par Philippe Normand

A poet, novelist and co-founder of the OuLiPo, Raymond Queneau (1903–1976) from Le Havre, known for *Zazie dans le métro*, the song *Si tu t’imagines* and *Exercises in Style*, was also, from 1954 to 1975, the driving force behind the *Encyclopédie de la Pléiade*, the great encyclopaedia of the 2…

L’événement Les Franciscaines se souviennent Raymond Queneau, encyclopédiste du 20e siècle par Philippe Normand Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville