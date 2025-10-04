Les Franciscaines se souviennent Une journée pour (re)découvrir le Parc Gulbenkian Les Franciscaines Deauville Deauville

Aux portes de Deauville, Le Domaine des Enclos est un parc exceptionnel de 33 hectares acquis en 1937 par Calouste Gulbenkian (1869-1955), homme d’affaires doublé d’un esthète, qui fut l’un des plus grands collectionneurs du xxe siècle. Depuis 35 ans, Deauville possède et partage l’une des œuvres dans laquelle il s’est le plus investi un jardin à sa façon .

11h Parc Gulbenkian Visite à deux voix

Cristina Castel-Branco, autrice du nouveau livre Les Enclos, le jardin interrompu de M. Gulbenkian, et Philippe Normand, conseiller culturel de Deauville, mènent une visite à deux voix à travers Le Parc Gulbenkian et son histoire.

16h La Chapelle des Franciscaines Conférence

de Pascal Buléon, Directeur de la MRSH / Université de Caen et éditeur, Cristina Castel-Branco et Philippe Normand sur les nouvelles découvertes révélées par l’exploration des archives de Calouste Gulbenkian, à Lisbonne, suivie de la projection de documents inédits et du film réalisé par Marc Gulbenkian. En présence de Philippe Augier, Maire de Deauville, et Antonio Feijo, Président de la Fondation Gulbenkian et professeur de littérature.

Apéritif offert par La fondation Gulbenkian et la Ville de Deauville. .

English : Les Franciscaines se souviennent Une journée pour (re)découvrir le Parc Gulbenkian

On the outskirts of Deauville, Le Domaine des Enclos is an exceptional 33-hectare park acquired in 1937 by Calouste Gulbenkian (1869-1955), a businessman and aesthete who was one of the greatest collectors of the 20th century.

German : Les Franciscaines se souviennent Une journée pour (re)découvrir le Parc Gulbenkian

Die Domaine des Enclos ist ein außergewöhnlicher 33 Hektar großer Park vor den Toren von Deauville, der 1937 von Calouste Gulbenkian (1869-1955), einem Geschäftsmann und Ästheten, der einer der größten Sammler des 20. Jahrhunderts war, erworben wurde.

Italiano :

Alle porte di Deauville, Le Domaine des Enclos è un eccezionale parco di 33 ettari acquistato nel 1937 da Calouste Gulbenkian (1869-1955), uomo d’affari ed esteta che fu uno dei più grandi collezionisti del XX secolo.

Espanol :

A las afueras de Deauville, Le Domaine des Enclos es un excepcional parque de 33 hectáreas adquirido en 1937 por Calouste Gulbenkian (1869-1955), hombre de negocios y esteta que fue uno de los mayores coleccionistas del siglo XX.

