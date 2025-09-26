Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie et jazz à Nouméa Rue des Accords de Matignon Nouméa

Rue des Accords de Matignon Centre Culturel Tjibaou Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 4100 – 4100 – 4100 XPF

Tarif réduit

Début : Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-27

2025-09-26

Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie reviennent en 2025 et cette année, elles se rassemblent avec Jazz à Nouméa pour créer un week-end unique de folie musicale !

Rue des Accords de Matignon Centre Culturel Tjibaou Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 41.45.45

English :

The Francofolies de Nouvelle-Calédonie are back in 2025, and this year they’re joining forces with Jazz à Nouméa to create a unique weekend of musical madness!

German :

Die Francofolies de Nouvelle-Calédonie kehren 2025 zurück, und dieses Jahr kommen sie mit Jazz à Nouméa zusammen, um ein einzigartiges Wochenende voller musikalischer Verrücktheit zu schaffen!

Italiano :

I Francofolies de Nouvelle-Calédonie tornano nel 2025 e quest’anno uniscono le forze con Jazz à Nouméa per creare un weekend unico di follia musicale!

Espanol :

Las Francofolies de Nouvelle-Calédonie vuelven en 2025, y este año se unen a Jazz à Nouméa para crear un fin de semana único de locura musical

