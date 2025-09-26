Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie et jazz à Nouméa Rue des Accords de Matignon Nouméa
Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie et jazz à Nouméa Rue des Accords de Matignon Nouméa vendredi 26 septembre 2025.
Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie et jazz à Nouméa
Rue des Accords de Matignon Centre Culturel Tjibaou Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 4100 – 4100 – 4100 XPF
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-26
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-26
Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie reviennent en 2025 et cette année, elles se rassemblent avec Jazz à Nouméa pour créer un week-end unique de folie musicale !
.
Rue des Accords de Matignon Centre Culturel Tjibaou Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 41.45.45
English :
The Francofolies de Nouvelle-Calédonie are back in 2025, and this year they’re joining forces with Jazz à Nouméa to create a unique weekend of musical madness!
German :
Die Francofolies de Nouvelle-Calédonie kehren 2025 zurück, und dieses Jahr kommen sie mit Jazz à Nouméa zusammen, um ein einzigartiges Wochenende voller musikalischer Verrücktheit zu schaffen!
Italiano :
I Francofolies de Nouvelle-Calédonie tornano nel 2025 e quest’anno uniscono le forze con Jazz à Nouméa per creare un weekend unico di follia musicale!
Espanol :
Las Francofolies de Nouvelle-Calédonie vuelven en 2025, y este año se unen a Jazz à Nouméa para crear un fin de semana único de locura musical
L’événement Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie et jazz à Nouméa Nouméa a été mis à jour le 2025-08-05 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie