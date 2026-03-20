Les Francofolies Nouméa
Les Francofolies Nouméa vendredi 11 septembre 2026.
Les Francofolies
Centre Culturel Tjibaou Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
Les Francofolies sont un festival annuel qui regroupe des têtes d’affiches internationales et découvertes locales.
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Centre Culturel Tjibaou Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer infos@musicalproductions.nc
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English : Francofolies Festival
The Francofolies are an annual festival bringing together international headliners and emerging local artists.
L’événement Les Francofolies Nouméa a été mis à jour le 2026-03-18 par Nouvelle-Calédonie Tourisme