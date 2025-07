Les Francoréennes Amilly

Les Francoréennes Amilly samedi 20 septembre 2025.

Les Francoréennes

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les Francoréennes

Pour le Festival Coréen, venez découvrir plusieurs animations concours, Karaoké, espace jeux, ateliers, quizz, initiations… Et bien plus encore !

Deux jours en immersion, où riment partage, passion et curiosité, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 0 .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 40 44 38

English :

Les Francoréennes

German :

Die Frankoreanerinnen

Italiano :

Le Francoréennes

Espanol :

Les Francoréennes

L’événement Les Francoréennes Amilly a été mis à jour le 2025-07-22 par OT MONTARGIS