Les Franglaises Salle Lauga Bayonne

Les Franglaises

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 32 – 32 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les Franglaises passent à la moulinette de leurs traductions littérales les plus grands tubes de ces 50 dernières

années. De quoi égratigner quelques mythes et dévoiler enfin la vérité sur le sens des morceaux qu’on fredonne en

yaourt sous la douche. Reine (Queen), Prince (Prince), le Roi (Elvis): toutes les têtes couronnées de la Pop en

prennent pour leur grade…

Les Franglaises, c’ est 12 comédiens-chanteurs-musiciens survoltés aux manettes d’ un show à 100 à l heure. Le

spectacle commence par un blind-test (test aveugle) interactif, mais la troupe et son Maître de cérémonie vont

rapidement se prendre les pieds dans leur propre concept, faisant totalement dérailler la soirée. Un spectacle

débridé et inclassable, puisant ses inspirations dans l’ absurde anglais et la comédie musicale américaine… pour en

faire le spectacle le plus Frenchy de la francophonie. .

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Les Franglaises

German : Les Franglaises

Italiano :

Espanol : Les Franglaises

L’événement Les Franglaises Bayonne a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Bayonne