Les Franglaises Salle Lauga Bayonne

Les Franglaises passent à la moulinette de leurs traductions littérales les plus grands tubes de ces 50 dernières
années. De quoi égratigner quelques mythes et dévoiler enfin la vérité sur le sens des morceaux qu’on fredonne en
yaourt sous la douche. Reine (Queen), Prince (Prince), le Roi (Elvis): toutes les têtes couronnées de la Pop en
prennent pour leur grade…
Les Franglaises, c’ est 12 comédiens-chanteurs-musiciens survoltés aux manettes d’ un show à 100 à l heure. Le
spectacle commence par un blind-test (test aveugle) interactif, mais la troupe et son Maître de cérémonie vont
rapidement se prendre les pieds dans leur propre concept, faisant totalement dérailler la soirée. Un spectacle
débridé et inclassable, puisant ses inspirations dans l’ absurde anglais et la comédie musicale américaine… pour en
faire le spectacle le plus Frenchy de la francophonie. .
