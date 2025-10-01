Les Franglaises : Bonjour – Au revoir Cité des Congrès Nantes

Les Franglaises passent à la moulinette de leurs traductions littérales les plus grands tubes de ces 50 dernières années. De quoi égratigner quelques mythes et dévoiler enfin la vérité sur le sens des morceaux qu’on fredonne en yaourt sous la douche. Reine (Queen), Prince (Prince), le Roi (Elvis) : toutes les têtes couronnées de la pop en prennent pour leur grade… Dernier tour de piste !Après 15 ans de folie sur scène et sur les routes, Les Franglaises entament un dernier tour de piste, une ultime saison, avec un spectacle aux accents de Best of… de Meilleur de, dans une version encore plus folle et imprévisible. Are you ready ? Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

