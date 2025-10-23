Les Franglaises Le Pin Galant Mérignac

Les Franglaises 23 et 24 octobre Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE 34 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T20:30:00 – 2025-10-23T22:00:00

Fin : 2025-10-24T20:30:00 – 2025-10-24T22:00:00

« Les Franglaises », c’est le spectacle musical culte qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus littérale et la plus absurde qui soit ! Après leur triomphe sur notre scène la saison dernière, retrouvez ce phénomène qui a déjà séduit plus d’un million de spectateurs !

De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) à Reine (Queen), en passant par Les Scarabées (The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls), Les Franglaises vous révèlent, à travers un « test aveugle » complètement déjanté, le véritable sens des plus grands tubes de ces artistes mondiaux.

Intrigues, suspens et rebondissements, tout est étonnement pendant près de deux heures.

En plus de leurs classiques, de nouveaux morceaux, de nouveaux personnages et de nouveaux instruments viennent enrichir ce spectacle, dont on ne se lasse pas !

Les Franglaises, ce n’est pas vraiment Bollywood à Los Angeles, mais c’est presque Broadway à Paris ! « L’énergie et l’inventivité du groupe suffisent à faire de ce spectacle l’un des plus réjouissants. » LE PARISIEN

« Un spectacle franchement singulier et déjanté. Diablement bien joué ! » TÉLÉRAMA

« C’est la bobine hilare que l’on ressort. » LE CANARD ENCHAÎNÉ

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

