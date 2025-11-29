LES FRANGLAISES – SALLE LAUGA Bayonne

LES FRANGLAISES Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Savez-vous vraiment ce que vous chantez?Les Franglaises passent à la moulinette de leurs traductions littérales les plus grands tubes de ces 50 dernièresannées. De quoi égratigner quelques mythes et dévoiler enfin la vérité sur le sens des morceaux qu’on fredonne enyaourt sous la douche. Reine (Queen), Prince (Prince), le Roi (Elvis): toutes les têtes couronnées de la Pop enprennent pour leur grade…Le Spectacle doit continuerLes Franglaises, c’ est 12 comédiens-chanteurs-musiciens survoltés aux manettes d’ un show à 100 à l heure. Lespectacle commence par un blind-test (test aveugle) interactif, mais la troupe et son Maître de cérémonie vontrapidement se prendre les pieds dans leur propre concept, faisant totalement dérailler la soirée. Un spectacledébridé et inclassable, puisant ses inspirations dans l’ absurde anglais et la comédie musicale américaine… pour enfaire le spectacle le plus Frenchy de la francophonie.The Who ?La troupe des Franglaises, rencontrée initialement sur les bancs des cours de théâtre au lycée, a poussé son délire etson intuition le plus loin possible, faisant sans cesse évoluer le spectacle, accueillant au fil des ans de nouveauxmembres et fidélisant son public. Chaque saison, ce sont des nouveaux morceaux, des nouveaux arrangements, denouvelles chorégraphies, de nouvelles scènes et de nouveaux personnages qui viennent enrichir encore lespectacle.« Histoire-succès Lauréat du Molière 2015 du spectacle musical, et du Prix du public 2023 des trophées de la comédie musicale, LesFranglaises a été joué plus de 1500 fois en France, en Suisse, en Belgique, à Londres et à Montréal. Il a conquis etfidélisé plus d 1 million de spectateurs depuis sa création en 2010!Dernier tour de piste ..!Après 15 ans de folie sur scène et sur les routes, les Franglaises entament un dernier tour de piste, une ultime saison,avec un spectacle aux accents de Best Of… de Meilleur De, dans une version encore plus folle et imprévisible. Areyou ready?CREDITSAvec (en alternance): Ayouba Ali, Saliha Bala, Lea Bordas-Bernaudin, Yoni Dahan, Fabien Derrien, AlexandreDeschamps, William Garreau, Stephane Grioche, Rebecca Karpovsky Joseph Kempf, Eddy Lacombe, MarsuLacroix, Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc-Messager, Philippe Lenoble, Adrien Le Ray, Gregg Michel, PerrineMegret, PV NOVA, Dorit Oitzinger, Daphnée Papineau, Martin Pauvert, Zacharie Saal, Laurent Taieb, AudreyThemistaDirection de projet: Marsu LacroixDirection musicale: Philippe LenobleDirection technique: Romain MazaleyrasDirection d’écriture: Adrien Le Ray et Yoni DahanMise en scène: Quentin BouissouChef de choeur: Emmanuel LanièceDance Captain: Dorit OitzingerRégie générale: Faustine Cadiou et Émilie DucasseSon: Jean-Luc Sitruk (back up: Stephane Lorraine)Son retours: Steven Barret (back up: Morgan Beaulieu)Lumières: Romain MazaleyrasPlateau: Philippe Ferreira et Alan DelmasCostumes: Claire DjemahHabillage: Claire Djemah, Ismahen MechriProduction Exécutive / Merchandising: Emilie DucasseProduction: Blue LineDirection de communication: Adrien Le RayGraphisme: William GarreauAttaché de Presse: Ephelide / Nathalie Ridard

SALLE LAUGA Avenue Paul Pras 64100 Bayonne 64