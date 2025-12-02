LES FRANGLAISES – ZENITH DE DIJON Dijon

LES FRANGLAISES Début : 2025-12-02 à 20:00. Tarif : – euros.

BLUE LINE PRODUCTIONS (L-R-22-11995/L-R-22-11996) PRÉSENTE : LES FRANGLAISESDATE ULTIME À DIJONLes Franglaises, c’est le spectacle musical culte qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus littérale et la plus absurde qui soit !Venez découvrir ou redécouvrir ce phénomène qui a déjà séduit plus d’un million de spectateurs !De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) à Reine (Queen), en passant par Les Scarabée (The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls), Les Franglaises vous révèlent, à travers un « test aveugle » complètement déjanté, le véritable sens des plus grands tubes de ces artistes mondiaux. Intrigues, suspens et rebondissements, tout est étonnement pendant près de deux heures. En plus de leurs classiques, de nouveaux morceaux, de nouveaux personnages et de nouveaux instruments viennent enrichir ce spectacle, dont on ne se lasse pas !Les Franglaises, c’est pas vraiment Bollywood à Los Angeles, mais c’est presque Broadway à Paris ! L’énergie et l’inventivité du groupe suffisent à faire de ce spectacle l’un des plus réjouissants Le Parisien Un spectacle franchement singulier et déjanté. Diablement bien joué ! Télérama C’est la bobine hilare que l’on ressort Le Canard Enchaîné https://youtu.be/blEIjVZ8dOc

ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21