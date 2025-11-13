LES FRANGLAISES – ZENITH DE TOULON Toulon

LES FRANGLAISES Début : 2025-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

BLUE LINE PRODUCTIONS PRÉSENTE : LES FRANGLAISESSavez-vous vraiment ce que vous chantez?Les Franglaises passent à la moulinette de leurs traductions littérales les plus grands tubes de ces 50 dernières années. De quoi égratigner quelques mythes et dévoiler enfin la vérité sur le sens des morceaux qu’on fredonne en yaourt sous la douche. Reine (Queen), Prince (Prince), le Roi (Elvis): toutes les têtes couronnées de la Pop en prennent pour leur grade…Le Spectacle doit continuerLes Franglaises, c’ est 12 comédiens-chanteurs-musiciens survoltés aux manettes d’ un show à 100 à l heure. Le spectacle commence par un blind-test (test aveugle) interactif, mais la troupe et son Maître de cérémonie vont rapidement se prendre les pieds dans leur propre concept, faisant totalement dérailler la soirée. Un spectacle débridé et inclassable, puisant ses inspirations dans l’ absurde anglais et la comédie musicale américaine… pour en faire le spectacle le plus Frenchy de la francophonie.The Who ?La troupe des Franglaises, rencontrée initialement sur les bancs des cours de théâtre au lycée, a poussé son délire et son intuition le plus loin possible, faisant sans cesse évoluer le spectacle, accueillant au fil des ans de nouveaux membres et fidélisant son public. Chaque saison, ce sont des nouveaux morceaux, des nouveaux arrangements, de nouvelles chorégraphies, de nouvelles scènes et de nouveaux personnages qui viennent enrichir encore le spectacle. « Histoire-succès Lauréat du Molière 2015 du spectacle musical, et du Prix du public 2023 des trophées de la comédie musicale, Les Franglaises a été joué plus de 1500 fois en France, en Suisse, en Belgique, à Londres et à Montréal. Il a conquis et fidélisé plus d 1 million de spectateurs depuis sa création en 2010!Dernier tour de piste ..!Après 15 ans de folie sur scène et sur les routes, les Franglaises entament un dernier tour de piste, une ultime saison, avec un spectacle aux accents de BestOf… de Meilleur De, dans une version encore plus folle et imprévisible. Are you ready?CREDITSAvec (en alternance): Ayouba Ali, Saliha Bala, Lea Bordas-Bernaudin, Yoni Dahan, Fabien Derrien, Alexandre Deschamps, William Garreau, Stephane Grioche, Rebecca Karpovsky Joseph Kempf, Eddy Lacombe, Marsu Lacroix, Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc-Messager, Philippe Lenoble, Adrien Le Ray, Gregg Michel, Perrine Megret, PV NOVA, Dorit Oitzinger, Daphnée Papineau, Martin Pauvert, Zacharie Saal, Laurent Taieb, Audrey ThemistaDirection de projet: Marsu LacroixDirection musicale: Philippe Lenoble Direction technique: Romain MazaleyrasDirection d’écriture: Adrien Le Ray et Yoni DahanMise en scène: Quentin BouissouChef de choeur: Emmanuel LanièceDance Captain: Dorit OitzingerRégie générale: Faustine Cadiou & Emilie DucasseSon: Jean-Luc Sitruk (back up: Stephane Lorraine)Son retours: Steven Barret (back up: Morgan Beaulieu)Lumières: Romain MazaleyrasPlateau: Philippe Ferreira & Alan DelmasCostumes: Claire DjemahHabillage: Claire Djemah, Ismahen Mechri

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83