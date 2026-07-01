Les FRENCH APERO se perdent dans le Labyrinthis Soultz-Haut-Rhin

Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Les FRENCH APERO se perdent dans le Labyrinthis

26 route de Raedersheim Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

La Cave du Vieil Armand et la Ferme Kessler vous invitent à explorer leur labyrinthe de maïs sur le thème médiéval. Au fil du parcours, partez à la découverte de la nouvelle gamme de vins de la Cave du Vieil Armand dans une ambiance conviviale et ludique.

Pendant votre aventure, dégustez 6 vins (5 French#Apéro et 1 Crémant), accompagnés d’un bretzel, au cœur de l’un des trois labyrinthes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Venez vous perdre dans notre tout nouveau labyrinthe de maïs sur le thème médiéval et découvrez, de manière originale et ludique, la nouvelle gamme de vins de la Cave du Vieil Armand.

Au fil de votre aventure, dégustez 6 vins (5 French#Apéro + 1 Crémant) accompagnés d’un bretzel, au cœur de l’un de nos trois labyrinthes.

Votre billet vous donne également accès aux deux autres labyrinthes, exceptionnellement ouverts jusqu’à 23h.

Vous pouvez arriver dès 17h pour profiter librement de l’ensemble des parcours, puis rejoindre le labyrinthe dédié à la dégustation à partir de 18h, selon le créneau horaire que vous avez réservé.

La dégustation, associée à la découverte du labyrinthe, dure un peu plus d’une heure et vous fera vivre une expérience unique mêlant aventure, convivialité, nature et terroir alsacien.

Tarif

16 € par personne, comprenant

L’accès aux 3 labyrinthes

La dégustation de 6 vins

Un bretzel

Une soirée originale au cœur des champs de maïs

Informations pratiques

Présentez-vous dans le créneau horaire que vous avez sélectionné. Passez par l’accueil pour récupérer votre verre de dégustation, puis lancez-vous à l’aventure !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le lien de réservation (jusqu’au 9 juillet) https://www.billetweb.fr/les-french-apero-se-perdent-dans-le-labyrinthe .

26 route de Raedersheim Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 08 85

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English :

La Cave du Vieil Armand and Ferme Kessler invite you to explore their medieval-themed maze of cellars. As you make your way through the maze, discover the new line of wines from La Cave du Vieil Armand in a friendly and fun atmosphere.

During your adventure, taste 6 wines (5 French aperitifs and 1 Crémant), accompanied by a pretzel, in the heart of one of the three mazes.

Excessive alcohol consumption is dangerous to your health. Please drink responsibly.

L’événement Les FRENCH APERO se perdent dans le Labyrinthis Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller