Les FRENCH APERO se perdent dans le Labyrinthis Soultz-Haut-Rhin
vendredi 10 juillet 2026 · Soultz-Haut-Rhin
Informations pratiques
Soultz-Haut-Rhin
Les FRENCH APERO se perdent dans le Labyrinthis
26 route de Raedersheim Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
La Cave du Vieil Armand et la Ferme Kessler vous invitent à explorer leur labyrinthe de maïs sur le thème médiéval. Au fil du parcours, partez à la découverte de la nouvelle gamme de vins de la Cave du Vieil Armand dans une ambiance conviviale et ludique.
Pendant votre aventure, dégustez 6 vins (5 French#Apéro et 1 Crémant), accompagnés d’un bretzel, au cœur de l’un des trois labyrinthes.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Venez vous perdre dans notre tout nouveau labyrinthe de maïs sur le thème médiéval et découvrez, de manière originale et ludique, la nouvelle gamme de vins de la Cave du Vieil Armand.
Au fil de votre aventure, dégustez 6 vins (5 French#Apéro + 1 Crémant) accompagnés d’un bretzel, au cœur de l’un de nos trois labyrinthes.
Votre billet vous donne également accès aux deux autres labyrinthes, exceptionnellement ouverts jusqu’à 23h.
Vous pouvez arriver dès 17h pour profiter librement de l’ensemble des parcours, puis rejoindre le labyrinthe dédié à la dégustation à partir de 18h, selon le créneau horaire que vous avez réservé.
La dégustation, associée à la découverte du labyrinthe, dure un peu plus d’une heure et vous fera vivre une expérience unique mêlant aventure, convivialité, nature et terroir alsacien.
Tarif
16 € par personne, comprenant
L’accès aux 3 labyrinthes
La dégustation de 6 vins
Un bretzel
Une soirée originale au cœur des champs de maïs
Informations pratiques
Présentez-vous dans le créneau horaire que vous avez sélectionné. Passez par l’accueil pour récupérer votre verre de dégustation, puis lancez-vous à l’aventure !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Le lien de réservation (jusqu’au 9 juillet) https://www.billetweb.fr/les-french-apero-se-perdent-dans-le-labyrinthe .
26 route de Raedersheim Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 08 85
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English :
La Cave du Vieil Armand and Ferme Kessler invite you to explore their medieval-themed maze of cellars. As you make your way through the maze, discover the new line of wines from La Cave du Vieil Armand in a friendly and fun atmosphere.
During your adventure, taste 6 wines (5 French aperitifs and 1 Crémant), accompanied by a pretzel, in the heart of one of the three mazes.
Excessive alcohol consumption is dangerous to your health. Please drink responsibly.
L’événement Les FRENCH APERO se perdent dans le Labyrinthis Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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