Les French Twins Théâtre d’Auxerre Auxerre

Les French Twins

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 20 – 20 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Duo de magiciens nés avec l’image, les French Twins s’amusent des frontières entre réel et virtuel dans un euphorisant show sur grand écran. Bienvenue à l’ère de la “ prestidigitalisation ” !

S’ils n’étaient déjà au nombre de deux, on aimerait les dire sans pareil. Jumeaux à la ville comme à la scène, les French Twins projettent leur ressemblance innée dans un premier spectacle débordant de trouvailles visuelles… Par le truchement d’un écran géant et forts d’une science pointue du numérique, Tony et Jordan s’y dédoublent à l’envi ou se livrent à d’époustouflants tours d’imagerie qui font voyager les objets d’une dimension à l’autre en un clin d’œil… Jouant de l’interactivité autant que de l’interaction avec le public, de la magie traditionnelle comme des fééries digitales, leur show a conquis une audience internationale et s’invite désormais sur les plateaux de variétés les plus exclusifs. De l’émission America’s got talent à la scène des Molières… et désormais en tournée sur les planches des scènes françaises, les French Twins sont vraiment partout ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

English : Les French Twins

German : Les French Twins

