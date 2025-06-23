Les French Twins Gare du Midi Biarritz

Les French Twins

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Révélés par le petit écran, véritables stars dans le monde entier, Tony et Jordan sont devenus en quelques années les ambassadeurs d’une magie digitale époustouflante. Croisant illusions classiques et nouvelles technologies, les jumeaux français captivent leur public grâce à des tours qui s’appuient sur la réalité augmentée, les hologrammes ou encore l’intelligence artificielle. Chaque prestation s’apparente à une plongée immersive dans un univers parallèle où les objets du quotidien deviennent d’inattendus passeurs de magie… Véritable expérience, leur numéro de duettistes parfaitement rodé et rythmé ébahit autant qu’il subjugue. Les French Twins démontrent que la magie n’en finit pas de se renouveler. Et de nous faire rêver ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Les French Twins

German : Les French Twins

Italiano :

Espanol : Les French Twins

L’événement Les French Twins Biarritz a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Biarritz