Les French Twins – Digital illusionists Le Pin Galant Mérignac

Les French Twins – Digital illusionists Vendredi 6 mars 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Début : 2026-03-06T20:30:00 – 2026-03-06T22:00:00

Fin : 2026-03-06T20:30:00 – 2026-03-06T22:00:00

Attention les yeux : les jumeaux prodiges de la magie digitale s’emparent du Pin Galant pour un show totalement bluffant et envoûtant. Une performance aux frontières de l’illusion et de la technologie à découvrir d’urgence… et plutôt deux fois qu’une !

Révélés par le petit écran, véritables stars dans le monde entier, Tony et Jordan sont devenus en quelques années les ambassadeurs d’une magie digitale époustouﬂante. Croisant illusions classiques et nouvelles technologies, les « jumeaux français » captivent leur public grâce à des tours qui s’appuient sur la réalité augmentée, les hologrammes ou encore l’intelligence artificielle. Chaque prestation s’apparente à une plongée immersive dans un univers parallèle où les objets du quotidien deviennent d’inattendus passeurs de magie… Véritable expérience, leur numéro de duettistes parfaitement rodé et rythmé ébahit autant qu’il subjugue. Les French Twins démontrent que la magie n’en finit pas de se renouveler. Et de nous faire rêver !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

