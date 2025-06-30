LES FRENCH TWINS – GARE DU MIDI Biarritz

LES FRENCH TWINS Début : 2026-03-07 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC CARAMBA PRODUCTIONS PRÉSENTE : LES FRENCH TWINSAttention les yeux : les jumeaux prodiges de la magie digitale s’emparent de la Gare du Midi pour un show totalementbluffant et envoûtant. Une performance aux frontières de l’illusion et de la technologie à découvrir d’urgence… et plutôtdeux fois qu’une !Révélés par le petit écran, véritables stars dans le monde entier, Tony et Jordan sont devenus en quelques années lesambassadeurs d’une magie digitale époustouflante. Croisant illusions classiques et nouvelles technologies, les « jumeauxfrançais » captivent leur public grâce à des tours qui s’appuient sur la réalité augmentée, les hologrammes ou encorel’intelligence artificielle. Chaque prestation s’apparente à une plongée immersive dans un univers parallèle où les objets duquotidien deviennent d’inattendus passeurs de magie… Véritable expérience, leur numéro de duettistes parfaitement rodéet rythmé ébahit autant qu’il subjugue. Les French Twins démontrent que la magie n’en finit pas de se renouveler. Et de nousfaire rêver !Un show immanquable pour toute la famille !

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64