Les French Twins Esplanade Sourdille Givet mercredi 17 décembre 2025.

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-17

2025-12-17

Finalistes d’America’s Got Talent et révélés par La France a un Incroyable Talent, Tony et Jordan, alias Les French Twins, révolutionnent la magie avec un spectacle hors du commun, à la croisée de l’illusion, de la technologie et de l’émotion. Pionniers de la magie digitale 3.0, ces jumeaux illusionnistes visionnaires reviennent d’une tournée internationale pour présenter un show époustouflant dans toute la France. Préparez-vous à vivre une expérience immersive, visuelle et ultra-interactive, où les frontières entre le réel et le virtuel explosent sous vos yeux. Objets qui traversent un écran géant, apparitions spectaculaires, hologrammes bluffants, illusions inédites…Chaque numéro est un voyage sensoriel où le public devient acteur, dans une mise en scène futuriste signée Nicolas Nebot.Déjà ovationnés aux Molières 2024 aux Folies Bergère devant 1600 spectateurs conquis et des millions de téléspectateurs, Les French Twins repoussent encore les limites de l’impossible. Grâce à une fusion magistrale entre magie traditionnelle, réalité augmentée et intelligence artificielle, ils offrent un show unique en son genre, drôle, poétique et spectaculaire. Un spectacle pour tous, à vivre en famille ou entre amis, et à ne surtout pas manquer. Laissez-vous emporter dans une illusion parfaite, où chaque seconde fait vibrer l’imaginaire. Les French Twins vous attendent pour un moment inoubliable. Durée 80 minutes.

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 9 71 58 59 47

English :

Finalists on America’s Got Talent and revealed on La France a un Incroyable Talent, Tony and Jordan, aka Les French Twins, are revolutionizing magic with an extraordinary show at the crossroads of illusion, technology and emotion. Pioneers of digital magic 3.0, these visionary illusionist twins return from an international tour to present a breathtaking show across France. Get ready for an immersive, visual and ultra-interactive experience, where the boundaries between real and virtual explode before your very eyes. Objects crossing a giant screen, spectacular apparitions, bluffing holograms, never-before-seen illusions…Each number is a sensory journey where the audience becomes an actor, in a futuristic staging by Nicolas Nebot.Already receiving a standing ovation at the Molières 2024 at the Folies Bergère in front of 1,600 conquered spectators and millions of TV viewers, Les French Twins push the limits of the impossible even further. Thanks to a masterful fusion of traditional magic, augmented reality and artificial intelligence, they offer a one-of-a-kind show that’s funny, poetic and spectacular. A show for everyone, with family and friends, and not to be missed. Let yourself be carried away by a perfect illusion, where every second thrills the imagination. The French Twins await you for an unforgettable experience. Running time: 80 minutes.

German :

Tony und Jordan, Finalisten von America’s Got Talent und bekannt geworden durch La France a un Incroyable Talent, alias Les French Twins, revolutionieren die Zauberei mit einer außergewöhnlichen Show, die Illusion, Technologie und Emotionen vereint. Als Pioniere der digitalen Zauberei 3.0 kehren diese visionären Illusionisten-Zwillinge von einer internationalen Tournee zurück, um eine atemberaubende Show in ganz Frankreich zu präsentieren. Machen Sie sich bereit für ein immersives, visuelles und ultra-interaktives Erlebnis, bei dem die Grenzen zwischen Realität und Virtualität vor Ihren Augen explodieren. Gegenstände, die durch einen riesigen Bildschirm fliegen, spektakuläre Erscheinungen, verblüffende Hologramme, neuartige Illusionen… Jede Nummer ist eine Reise der Sinne, bei der das Publikum zum Akteur wird, in einer futuristischen Inszenierung von Nicolas Nebot.Die French Twins, die bereits bei den Molières 2024 im Folies Bergère vor 1600 begeisterten Zuschauern und Millionen von Fernsehzuschauern mit Standing Ovations gefeiert wurden, verschieben die Grenzen des Unmöglichen noch weiter. Dank einer meisterhaften Verschmelzung von traditioneller Magie, erweiterter Realität und künstlicher Intelligenz bieten sie eine einzigartige Show, die witzig, poetisch und spektakulär ist. Eine Show für alle, die man mit der Familie oder mit Freunden erleben kann und die man auf keinen Fall verpassen sollte. Lassen Sie sich in eine perfekte Illusion entführen, in der jede Sekunde die Vorstellungskraft beflügelt. Die French Twins erwarten Sie für einen unvergesslichen Moment. Dauer: 80 Minuten.

Italiano :

Finalisti di America’s Got Talent e rivelatisi a La France a un Incroyable Talent, Tony e Jordan, in arte Les French Twins, stanno rivoluzionando la magia con uno spettacolo straordinario che unisce illusione, tecnologia ed emozione. Pionieri della magia digitale 3.0, questi visionari gemelli illusionisti sono appena tornati da un tour internazionale per presentare uno spettacolo mozzafiato in tutta la Francia. Preparatevi a un’esperienza immersiva, visiva e ultra-interattiva, dove i confini tra reale e virtuale esplodono davanti ai vostri occhi. Ogni numero è un viaggio sensoriale in cui il pubblico diventa attore, in una produzione futuristica di Nicolas Nebot. Già premiati con una standing ovation ai Molières 2024 alle Folies Bergère davanti a 1.600 spettatori entusiasti e a milioni di telespettatori, Les French Twins stanno superando i confini dell’impossibile. Grazie a una sapiente fusione di magia tradizionale, realtà aumentata e intelligenza artificiale, offrono uno spettacolo unico nel suo genere, divertente, poetico e spettacolare. Uno spettacolo per tutti, da non perdere con la famiglia o con gli amici. Lasciatevi trasportare da un’illusione perfetta, in cui ogni secondo entusiasma l’immaginazione. I gemelli francesi vi aspettano per un’esperienza indimenticabile. Durata: 80 minuti.

Espanol :

Finalistas de America’s Got Talent y revelados en La France a un Incroyable Talent, Tony y Jordan, alias Les French Twins, están revolucionando la magia con un espectáculo extraordinario que combina ilusión, tecnología y emoción. Pioneros de la magia digital 3.0, estos visionarios gemelos ilusionistas acaban de regresar de una gira internacional para presentar un espectáculo impresionante por toda Francia. Prepárese para una experiencia inmersiva, visual y ultra-interactiva, donde las fronteras entre lo real y lo virtual estallan ante sus propios ojos. Cada número es un viaje sensorial en el que el público se convierte en actor, en una producción futurista de Nicolas Nebot.Ya ovacionados en los Molières 2024 del Folies Bergère ante 1.600 espectadores embelesados y millones de telespectadores, Les French Twins amplían los límites de lo imposible. Gracias a una magistral fusión de magia tradicional, realidad aumentada e inteligencia artificial, ofrecen un espectáculo único en su género, divertido, poético y espectacular. Un espectáculo para todos los públicos, que no debe perderse en familia o con amigos. Déjese llevar por una ilusión perfecta, donde cada segundo emociona la imaginación. Los French Twins le esperan para una experiencia inolvidable. Duración: 80 minutos.

L’événement Les French Twins Givet a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme