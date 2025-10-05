Les French Twins Grande Illusion Sedan

Les French Twins Grande Illusion

Salle Marcillet, Place Crussy Sedan Ardennes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif groupes (à partir de 10 personnes) et CE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Pionniers de la magie digitale 3.0, Tony et Jordan, les French Twins, sont des maîtres de l’illusion. Ils mêlent magie et technologie pour créer des spectacles incroyables dans le monde entier. Ces illusionnistes de renommée internationale vous embarquent pour une expérience époustouflante.Un show unique, offrant une magie moderne et interactive avec des illusions digitales et des hologrammes jamais vus en France.Offrez-vous une expérience futuriste que vous n’oublierez jamais !Spectacle assis, placement libre.

Salle Marcillet, Place Crussy Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41

English :

Pioneers of digital magic 3.0, Tony and Jordan, the French Twins, are masters of illusion. They blend magic and technology to create incredible shows all over the world. These internationally-renowned illusionists will take you on a breathtaking experience.A unique show, offering modern, interactive magic with digital illusions and holograms never before seen in France.Treat yourself to a futuristic experience you’ll never forget! Seated show, free seating.

German :

Als Pioniere der digitalen Zauberei 3.0 sind Tony und Jordan, die French Twins, Meister der Illusion. Sie vermischen Magie und Technologie, um unglaubliche Shows auf der ganzen Welt zu kreieren. Diese international renommierten Illusionisten nehmen Sie mit auf eine atemberaubende Reise.Eine einzigartige Show, die moderne und interaktive Magie mit digitalen Illusionen und Hologrammen bietet, die in Frankreich noch nie zuvor zu sehen waren.Gönnen Sie sich ein futuristisches Erlebnis, das Sie nie vergessen werden!Sitzende Vorstellung, freie Platzwahl.

Italiano :

Pionieri della magia digitale 3.0, Tony e Jordan, i gemelli francesi, sono maestri dell’illusione. Combinano magia e tecnologia per creare spettacoli incredibili in tutto il mondo. Questi illusionisti di fama internazionale vi accompagnano in un viaggio mozzafiato attraverso uno spettacolo unico, che offre una magia moderna e interattiva con illusioni digitali e ologrammi mai visti prima in Francia. Regalatevi un’esperienza futuristica che non dimenticherete mai! Spettacolo a sedere, ingresso gratuito.

Espanol :

Pioneros de la magia digital 3.0, Tony y Jordan, los gemelos franceses, son maestros del ilusionismo. Combinan magia y tecnología para crear espectáculos increíbles en todo el mundo. Estos ilusionistas de fama internacional le llevarán a un viaje impresionante a través de un espectáculo único, que ofrece magia moderna e interactiva con ilusiones digitales y hologramas nunca vistos en Francia. Regálese una experiencia futurista que nunca olvidará! Espectáculo sentado, entrada gratuita.

