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LES FRENCH TWINS – LES FRENCH TWINS dans Digital Illusionis PALAIS DES GLACES Paris

LES FRENCH TWINS – LES FRENCH TWINS dans Digital Illusionis PALAIS DES GLACES Paris

LES FRENCH TWINS – LES FRENCH TWINS dans Digital Illusionis PALAIS DES GLACES Paris mardi 21 avril 2026.

Lieu : PALAIS DES GLACES

Adresse : 37 Rue du Faubourg du Temple

Ville : 75010 Paris

Département : 75

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 19:30

LES FRENCH TWINS – LES FRENCH TWINS dans Digital Illusionis Début : 2026-04-21 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75

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