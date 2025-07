Les French Twins Mutzig

Les French Twins Mutzig jeudi 12 février 2026.

Les French Twins

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Pionniers de la magie digitale 3.0, ces illusionnistes renommés débarquent dans toute la France pour une expérience époustouflante.

Les jumeaux illusionnistes 3.0 d’America’s Got Talent, La France a un Incroyable Talent… présentent un show hors du commun mêlant magie, illusion et technologie.

Pionniers de la magie digitale 3.0, ces illusionnistes renommés débarquent dans toute la France pour une expérience époustouflante.

Après une tournée internationale, découvrez un show unique très visuel et très interactif où des objets traversent et apparaissent d’un écran géant, les spectateurs sont acteurs du spectacles et participent, offrant des illusions digitales et des hologrammes jamais vus en France. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

English :

Pioneers of digital magic 3.0, these renowned illusionists are coming to France for a breathtaking experience.

German :

Als Pioniere der digitalen Magie 3.0 kommen diese renommierten Illusionisten in ganz Frankreich an Land und sorgen für ein atemberaubendes Erlebnis.

Italiano :

Pionieri della magia digitale 3.0, questi rinomati illusionisti arrivano in Francia per un’esperienza mozzafiato.

Espanol :

Pioneros de la magia digital 3.0, estos célebres ilusionistas llegan a Francia para vivir una experiencia sobrecogedora.

L’événement Les French Twins Mutzig a été mis à jour le 2025-07-11 par Le Dôme de Mutzig