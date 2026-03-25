LES FRÈRELLINIS CIE TYEFADA THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret
LES FRÈRELLINIS CIE TYEFADA THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret samedi 16 mai 2026.
LES FRÈRELLINIS CIE TYEFADA
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Spectacle familial plein de poésie, de rires et d’émotions. Marionnettes & Clown.
Julia et Julio sont sœur et frère, les derniers membres d’une famille d’artistes itinérants qui portent toute la tradition de la famille en émigrant, de pays en pays, pour emporter avec eux leur art décrépit et nostalgique.
Spectacle familial plein de poésie, de rires et d’émotions. Il aborde le rôle de la tradition sociale, culturelle et familiale dans la construction de notre personnalité et notre société à travers deux personnages la sœur et le frère de la famille Frèrellinis. Un sujet sérieux, abordé de manière drôle et poétique afin d’y réfléchir toute en douceur !
Tout public dès 6 ans 50 min- Marionnettes & Clown 8 .
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com
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English :
A family show full of poetry, laughter and emotion. Puppets & Clown.
L’événement LES FRÈRELLINIS CIE TYEFADA Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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