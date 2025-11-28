LES FRÈRELLINIS THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

LES FRÈRELLINIS

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Un spectacle mêlant théâtre d’objets, marionnette et clown.

Julia et Julio sont sœur et frère, les derniers membres d’une famille d’artistes itinérants qui portent toute la tradition de la famille en émigrant, de pays en pays, pour emporter avec eux leur art décrépit et nostalgique.

Spectacle familial plein de poésie, de rires et d’émotions. Il aborde le rôle de la tradition sociale, culturelle et familiale dans la construction de notre personnalité et notre société à travers deux personnages la sœur et le frère de la famille Frèrellinis.

Un sujet sérieux, abordé de manière drôle et poétique afin d’y réfléchir toute en douceur !

Création, interprétation et mise en scène GABRIELA MARTÍNEZ et HUGO SÁNCHEZ

Regards extérieurs ANAÏS PUYGRENIER .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73

English :

A show combining object theater, puppetry and clowning.

